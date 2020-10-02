Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против режима Лукашенко 2 2.10.2020, 21:09

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Киев считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом.

Украина намерена присоединиться к санкциям ЕС против режима Лукашенко и продемонстрировать последовательную политику против властей соседнего государства.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Украинская правда".

"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но так, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики.

Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации", — сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что цена такой солидарности Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под "зонтиком защиты" этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

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