Ирландия первой из стран Евросоюза вводит новый локдаун 20.10.2020, 9:14

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Ограничительные меры рассчитаны на шесть недель.

Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая повторно ввела локдаун на фоне пандемии коронавируса. Меры начнут действовать в ночь на 21 октября.

Власти призывают работать из дома (кроме занятых в критически важных отраслях), сообщает dw.com.

Будут закрыты розничные магазины с товарами, кроме тех, которые продают товары первой необходимости.

Также не будут работать музеи, галереи и другие учреждения культуры.

Рестораны и бары теперь могут работать только на доставку или продавать еду навынос.

На три четверти будет сокращено количество общественного транспорта, выходящего на маршруты.

Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на пять километров, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу.

При этом обучение в школах продолжится. Парки и детские площадки также будут открыты.

Ограничительные меры рассчитаны на шесть недель.

Коронавирус в Ирландии обнаружен у 50 993 человек, 1852 инфицированных скончались.

Напомним, стал первой страной в мире, которая ввела повторный локдаун, стал Израиль. 18 октября в стране стали постепенно снимать карантинные ограничения.

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