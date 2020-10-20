Николай Статкевич: Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям 20.10.2020, 11:15

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Николай Статкевич

Белорусский народ победит.

Редакция «Брестской газеты» получила письмо от одного из лидеров белорусских протестов, политзаключенного Николая Статкевича, который находится под стражей с конца мая. Это письмо он написал 9 октября:

«Дорогие друзья! Получил ваше письмо и первый номер вашей газеты. Спасибо! Ваша газета мне нравится. Буду признателен, если смогу получать ее все время нахождения в таких местах.

Стараюсь следить за событиями на свободе, поддерживать героев, которые рискуют собой ради будущего нашей страны.

Хотя главное уже очевидно – в нашей стране произошла духовная революция. Совокупность индивидуалистов внезапно превратилась в солидарное свободолюбивое общество. Но это превращение было результатом постепенных глубоких изменений общества, происходивших длительное время. Среди них хочу отметить два важных фактора, задавших направление общественной эволюции.

Первый – это работа демократических СМИ, в том числе и ваша работа.

Второй – это примеры самоотверженной борьбы наших сограждан за свободу и права человека. В последние годы важным примером такой борьбы были протесты жителей вашего города против завода АКБ.

Дорогие друзья, желаю вам сил, энергии и возможностей для успешного продолжения вашей благородной и важной миссии!

Моя поддержка и глубокое уважение достойным жителям героического Бреста, которые продолжают свою борьбу за свободу!

Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям. Народ победит».

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