закрыть
20 октября 2020, вторник, 11:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Николай Статкевич: Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям

  • 20.10.2020, 11:15
  • 1,989
Николай Статкевич: Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Николай Статкевич

Белорусский народ победит.

Редакция «Брестской газеты» получила письмо от одного из лидеров белорусских протестов, политзаключенного Николая Статкевича, который находится под стражей с конца мая. Это письмо он написал 9 октября:

«Дорогие друзья! Получил ваше письмо и первый номер вашей газеты. Спасибо! Ваша газета мне нравится. Буду признателен, если смогу получать ее все время нахождения в таких местах.

Стараюсь следить за событиями на свободе, поддерживать героев, которые рискуют собой ради будущего нашей страны.

Хотя главное уже очевидно – в нашей стране произошла духовная революция. Совокупность индивидуалистов внезапно превратилась в солидарное свободолюбивое общество. Но это превращение было результатом постепенных глубоких изменений общества, происходивших длительное время. Среди них хочу отметить два важных фактора, задавших направление общественной эволюции.

Первый – это работа демократических СМИ, в том числе и ваша работа.

Второй – это примеры самоотверженной борьбы наших сограждан за свободу и права человека. В последние годы важным примером такой борьбы были протесты жителей вашего города против завода АКБ.

Дорогие друзья, желаю вам сил, энергии и возможностей для успешного продолжения вашей благородной и важной миссии!

Моя поддержка и глубокое уважение достойным жителям героического Бреста, которые продолжают свою борьбу за свободу!

Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям. Народ победит».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс
Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум