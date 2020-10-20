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В США рассказали, как изменят правила следующих дебатов Трампа и Байдена

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  • 20.10.2020, 11:13
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В США рассказали, как изменят правила следующих дебатов Трампа и Байдена
Фото: Bloomberg

Следующие дебаты ожидаются 22 октября.

Комиссия, отвечающая за организацию дебатов между кандидатами в президенты США, объявила изменения в правила. Согласно им, кандидату, который не говорит, будут выключать микрофон - чтобы он не мог перебивать оппонента.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

У Дональда Трампа и Джо Байдена на следующей встрече будет по 2 минуты, в течение которого они смогут говорить беспрепятственно, после чего произойдет переход непосредственно к дебатам с обменом репликами.

В Комиссии объявили, что "для обеспечения этого правила на двух минутах будет включен микрофон только того кандидата, который выступает".

Следующие дебаты Трампа и Байдена ожидаются в четверг, 22 октября. Они продлятся 90 минут и будут разделены на блоки по 15 минут.

В штабе Трампа недовольны изменениями и назвали их "предвзятыми".

"Президент Трамп выйдет на дебаты с Джо Байденом, несмотря на то, что в один момент предвзятая комиссия изменила правила, пытаясь создать преимущество для кандидата, которому они симпатизируют", - заявил руководитель кампании Трампа Билл Степиен.

"Я приму участие, но это нечестно, что они изменили темы, и очень нечестно, что наш модератор полностью предвзятый", - сказал Дональд Трамп.

Напомним, во время первых дебатов 30 сентября Трамп постоянно перебивал Байдена. В итоге Байден не удержался и спросил "Ты когда-нибудь замолчишь? Это так не по-президентски".

После этого Комиссия объявила, что внесет изменения в правила дебатов, чтобы сделать дискуссию более упорядоченной.

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