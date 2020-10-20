США отказали Беларуси в предоставлении статуса страны с рыночной экономикой 20.10.2020, 19:00

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Режим хотел изменить статус, но не изменил экономику для упрощения импорта металлопродукции.

Министерство торговли США решило сохранить статус Беларуси как страны с нерыночной экономикой (non-market economy, NME) в соответствии с антидемпинговым законом США, говорится в сообщении американского ведомства.

В феврале режим Беларуси обратился к властям США с просьбой об изменении статуса страны.

"Решение министерства торговли проистекает из просьбы правительства Беларуси пересмотреть свой статус нерыночной экономики. В результате сегодняшнего решения Министерство торговли продолжит рассматривать Беларусь как страну с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок в антидемпинговых делах", - говорится в сообщении Минторга США во вторник.

Минторг США уточнил, что правительство Беларуси попросила об изменении статуса для упрощения импорта металлопродукции из этой страны.

Белорусские власти инициировали пересмотр статуса республики Минторгом США на фоне улучшения двусторонних отношений после почти 10-летнего периода охлаждения после президентских выборов 2010 года. Однако после президентских выборов в августе 2020 года, итоги которых Вашингтон не признал, отношения вновь ухудшились. В начале октября США ввели персональные санкции в отношении восьми белорусских чиновников, которых считают ответственными "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека".

23 сентября белорусский диктатор на церемонии "инаугурации" принял присягу "президента" Беларуси, которым он сам себя провозгласил с помощью подконтрольной Центральной избирательной комиссии.

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