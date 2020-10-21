«У них не осталось ничего святого» 16 21.10.2020, 10:49

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Беременные белоруски выступили против карателей Лукашенко.

После митинга в автозаке может оказаться и ребенок-подросток, и беременная женщина. Вот почему некоторые белорусы вынуждены искать альтернативу уличным акциям. Свое несогласие с происходящим активисты выражают через видеообращения или фотопроекты, сообщает rebenok.by.

«Страх остаться жить в стране без закона стал главным стимулом для нашего нового фотопроекта», — рассказывает семейный фотограф Дина Ермоленко. Для нее это уже не первая серия протестных фотографий.

Недавно СМИ публиковали БЧБ-фото с мамами грудничков. Дина помогла молодым мамам выплеснуть эмоции. После этого в личные сообщения к фотографу постучалась Настя Шилина, мама 3-летнего мальчика. Минчанка находится в ожидании второго ребенка и, как многие другие беременные женщины, опасается выходить на уличные акции.

— Но это не значит, что мы не читаем новостей и не видим, что происходит. Мне больно от того, что мои друзья и просто смелые, мужественные люди страдают. Мне страшно от того, что то, о чем мы читали только в сказках и учебниках истории — убийства, пытки, избиения — становятся нашей привычной каждодневной реальностью. Мне невыносимо от того, что я никак не могу повлиять на все это. Если я выйду на протест, я буду рисковать жизнью своего малыша. Если промолчу, я пропущу пробуждение своей страны. Чаще всего мои страхи остаются глубоко внутри, еще более изолируя меня от моих друзей, ведь что значат эмоции по сравнению с реальными переломами, сроками и увольнениями?

Минчанки объединились и вместе придумали фотопроект, посвященный беременности в условиях политического кризиса в Беларуси.

— Наш проект о страхах, которые не пускают будущих мам в толпу. Всем понятно, насколько это опасно. При этом эмоционально многие уже устали от того ужаса и бреда, который происходит на улицах. Поэтому мы решили раскрыть тему в виде некоторого абсурда, чтобы не «вешать» на людей с серьезным видом проблему, — пояснила Дина Ермоленко.

Евгения — одна из участниц фотопроекта — сейчас находится на шестом месяце беременности. Поначалу она ходила на акции протеста, но, наблюдая за действиями силовиков, пришла к выводу, что это слишком большой риск. И, даже просто выходя в город по делам, минчанка не чувствует себя в безопасности.

— Очень страшно случайно попасть под раздачу, под брошенную дымовую шашку или бегущую толпу силовиков, которые сметают всех на своем пути — и стариков, и детей. Мне кажется, у них уже не осталось ничего святого. Нам страшно отпускать своих детей на улицу и выходить самим. У нас в чате около 900 беременных женщин и молодых мам, и все они боятся за мужей, за родителей, за детей, за свое здоровье и за свою жизнь. У многих после 10 августа мужья не вернулись домой, женщины ждали их дома с новорожденными. Мириться с этим уже не может никто, аполитичных людей скоро не останется.

Всего в проекте приняли участие пять беременных белорусок — все на поздних сроках. Найти желающих было просто. Оказалось, что это очень актуальная тема для беременных женщин.

— Мы бросили клич в соцсети и поняли, что многим будущим мамам хотелось самовыразиться, хоть как-то применить себя в теме БЧБ. Трем женщинам даже пришлось отказать, так как количество участниц было ограничено. Но зато они поделились одеждой для съемки. Два плаща и пальто я нашла в своем доме у соседей, — смеется Дина. — Очень охотно люди отзываются в помощи, потому что понимают: тема важная и ценная.

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