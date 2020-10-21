закрыть
21 октября 2020, среда, 22:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На митинг за Лукашенко свозят «вертухаев» из Витебска

16
  • 21.10.2020, 21:22
  • 7,116
На митинг за Лукашенко свозят «вертухаев» из Витебска

Исправительная колония №3 собирается на митинг в Минск.

Исправительная колония №3, которая находится в поселке Витьба под Витебском, собирается арендовать 25 октября автобус за 1300 рублей, пишет сайт «Народные новости Витебска».

Закупка услуги производится из одного источника, информация о ней была размещена 20 октября на сайте электронной торговой площадки Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.

Колонии потребовалась аренда одного автобуса 25 октября, оплачиваться закупка будет из республиканского бюджета. Судя по стоимости аренды, поездка предстоит явно не близкая.

По сообщениям ряда СМИ, в следующее воскресенье, 25 октября, в Минске собираются провести большой провластный митинг, на который стараются собрать людей со всей Беларуси. Можно предположить, что представители ИК-3 поедут именно на это мероприятие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс
Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип