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Экономист Владимир Ковалкин выйдет на свободу досрочно

  • 22.10.2020, 20:10
  • 2,902
Экономист Владимир Ковалкин выйдет на свободу досрочно
Владимир Ковалкин
ФОТо: ONLINER.BY

Владимир Ковалкин был задержан 10 октября.

Минский городской суд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Сергей Зикрацкий, передает thinktanks.by.

Таким образом, экономист SYMPA/BIPART основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин, приговоренный к 15 суткам, выйдет на свободу сегодня, отсидев 12 суток.

Досрочное освобождение стало возможным в связи с тем, что Мингорсуд отменил решение Фрунзенского районного суда.

Владимир Ковалкин был задержан милицией около 19 часов вечера 10 октября.

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