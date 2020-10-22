Экономист Владимир Ковалкин выйдет на свободу досрочно
- 22.10.2020, 20:10
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Владимир Ковалкин был задержан 10 октября.
Минский городской суд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Сергей Зикрацкий, передает thinktanks.by.
Таким образом, экономист SYMPA/BIPART основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин, приговоренный к 15 суткам, выйдет на свободу сегодня, отсидев 12 суток.
Досрочное освобождение стало возможным в связи с тем, что Мингорсуд отменил решение Фрунзенского районного суда.
Владимир Ковалкин был задержан милицией около 19 часов вечера 10 октября.