В Жодино пройдет суд над женщиной, которую ударил милиционер 1 22.10.2020, 21:23

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Каратель 13 сентября со всей силы ударил женщину в лицо.

В пятницу, 23 октября, в Жодинском городском суде пройдет судебное заседание по административному процессу в отношении Наили Гусаковой. Женщина обвиняется в участии в несанкционированном массовом мероприятии 13 сентября. В тот день её ударил в лицо сотрудник милиции так сильно, что она упала.

Как сообщает ex-press.by, 13 сентября Наиля Гусакова стояла на стоянке у торгового центра “Элегант”. Услышав крики людей, она подумала, что кому-то может понадобиться её помощь. Подойдя к милиционеру, женщина начала снимать на телефон. Потом перевела камеру в сторону, после чего получила сильный удар в лицо от другого милиционера, который стоял в стороне.

Женщина почувствовала себя плохо и обратилась в больницу. Пока заполняли документы и проходил осмотр, врач позвонил в ГОВД. Наилю вызвали. Она поехала на встречу вместе с адвокатом. В отделе Следственного комитета приняли заявление и попросили в ГОВД объяснить, что произошло.

В милиции ответили, что силу применили “для самозащиты и задержания”. Проверка по этому факту была продлена на три месяца.

Наиля не была задержана, никто не предупреждал её о возможном применении силы.

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