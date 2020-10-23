Бюджет прохудился, закрома опустели 23.10.2020, 17:24

Вторая волна коронавируса накроет луканомику с головой.

Что ждать от второй волны пандемии, чем она будет отличаться от первой по последствиям для экономики Беларуси и что будет с доходами – свое мнение Myfin.by высказал экономист, директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Первую волну проскочили

– Белорусская экономика (если судить по данным статистики) первую волну прошла довольно спокойно – падение за второй квартал составило 3,7% ВВП. Вторая волна будет куда сильнее с учетом того, что она накладывается на политический кризис, – это усугубит последствия.

После первой волны восстановление экономик мира было довольно быстрым и динамичным, большинство прошли ее легче, чем ожидалось. Начавшаяся вторая волна, с ежедневными новостями по рекордам заболевших, такой не будет. При этом пока столь жестких ограничений, которые были весной, страны не вводят.

Если заглянуть в историю, то вторая волна пандемии всегда приносит куда больше сложностей

И сейчас не только белорусская, но и мировая экономика получит те же проблемы, что и весной, к тому же не успев оправиться от последствий первой волны эпидемии коронавируса.

Вторая волна накроет с головой

– На падение внутреннего спроса (тот же транспорт продолжает серьезно падать и в третьем квартале) наложатся все ограничения, связанные с перемещением людей, однозначно будут вопросы и с перемещением товаров. Разумеется, усилят эффект проблемы в странах-торговых партнерах, прежде всего в России, где вторая волна мощно набирает обороты: падение реальных доходов россиян уже довольно глубокое и составило более 10%.

Еще одной важной проблемой является то, что люди довольно серьезно устали от мер первой волны, расслабились и эта беспечность добавляет проблем.

В общем, я бы предостерег от недооценки влияния пандемии на белорусскую экономику. Тут кстати будет свежий анекдот о нашей ситуации:

– У вас тут черный лебедь не проплывал?

– Да мы своих с рук кормим.

Не пандемией единой

– Последствия второй волны для белорусской экономики в целом оценить непросто, в том числе и потому, что нет бенчмарков со стороны международных организаций. Тот же МВФ, Всемирный банк прогнозы делали, но качество их сомнительное – без глубокого анализа. Относительно недавняя оценка Всемирного банка по странам нашего региона на 2021 год, с учетом второй волны эпидемии, ничего хорошего властям не сулит – прогноз 5% падения ВВП.

Вопрос в том, что кроме пандемии работают и другие негативно влияющие факторы. Уязвимыми будут те же самые отрасли, что и при первой волне – транспорт (как пассажирский, так и грузовой) и логистика, туризм, все, что связано с общепитом и массовыми мероприятиями (шоу-бизнес и культура пострадают прежде всего). Конечно, бизнес сумел перестроиться, некоторые компании нашли решения во время первой волны и для них последствия будут не такими тяжелыми.

Но из-за того, что правительства разных стран серьезно поистратились, оказывая поддержку не отдельным предприятиям, а всей экономике, есть риски, что вторая волна будет более жесткой для мировой экономики, и, соответственно, для экономики Беларуси.

Бюджет прохудился, закрома опустели

– В отличие от предыдущей волны, когда пострадали определенные сектора, а остальные начали сыпаться по цепочке домино, сейчас «охват» будет широким.

Остро стоит вопрос уязвимости госпредприятий. Они и первую волну пережили весьма тяжело, в значительной мере преодолев ее с помощью предоставленной поддержки. А сейчас и экспортеры столкнутся с проблемами и компании, работающие на внутренний рынок – в связи с падением спроса.

Сейчас возможностей у бюджета еще меньше, чем было. К тому же у компаний, попавших в сложную ситуацию, нет возможностей кредитования, получения финансирования. В силу ограничений, вызванных, в том числе, и политическим кризисом.

Подушка безопасности у многих «сдулась» еще за первую волну. Поэтому считаю, что последствия второй волны будут куда более размазанными по секторам экономики.

Сильнее пострадает и население – инфляция растет, и последние данные за сентябрь это четко показали. Да и в октябре (по ощущениям) цены продолжили расти не менее впечатляющими темпами. Это не добавляет перспектив.

Доходы падают и продолжат падать

– Реальные доходы будут падать – это очевидно. Я заметил любопытную тенденцию – в последнее время официальная статистика по доходам (которую я анализирую много лет) оторвалась от реальности. Впервые я вижу картину, в которой реальные доходы растут (условно на 7%), а потребление падает (на те же условные 7%).

Я понимаю, что в период пандемии подросли сбережения (не обязательно в банках), потому что из-за карантина и самоограничений падали некоторые расходы. Но такое огромное расхождение говорит о том, что качество статистики по доходам оставляет желать лучшего.

По личным ощущениям – с падением доходов столкнулись многие, а по опросам населения в сентябре – почти половина (44%).

Не стоит забывать, что первая волна коронавируса наложилась на предвыборную пору, когда власти старались поддержать доходы социальных групп, которые финансируются из бюджета. Сейчас возможности на такую же поддержку нет. К тому же цены будут расти куда быстрее, чем до начала политического кризиса. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Потому реальные доходы обречены падать.

Безусловно, часть компаний однозначно успела найти какие-то модели поведения во время первой волны и сможет этим воспользоваться. Вопрос в том, что все это происходит на фоне политического кризиса и это будет очень сильно ограничивать любые решения для бизнеса, которые требуют заметных инвестиций.

Что в итоге? Какой будет глубина падения?

– Это зависит от реакции правительства. Если абстрагироваться от того, что в стране политический кризис, который закрыл нам доступ на мировой рынок капитала, разрушил доверие к банковской системе, разрушил бизнесу стимулы для инвестирования, вопрос был бы в том – каким образом власти могли бы попытаться отреагировать на падение доходов?

Во-первых, есть ли нужда поддерживать их? Может они посчитают, что нет? Во-вторых, пошли бы они на смягчение монетарной политики? Если да – падение ускорилось бы. Если нет – оно было бы, но не таким масштабным.

Если первая волна еще воспринималась как краткосрочная проблема, и можно было потратить на нее какие-то ресурсы в предвыборный период, то вторая дает понять, что быстро все проблемы не закончатся. И, соответственно, ужиматься придется более серьезно.

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