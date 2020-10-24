Ученые выяснили, почему большинство кошек не любит воду 24.10.2020, 9:05

3,884

Есть несколько причин.

Кошки — спокойные животные, которые редко проявляют эмоции. Но стоит их намочить, и пушистые питомцы превращаются в миниатюрных тигров, готовых царапать и кусать всех на своем пути, пишет popmech.ru.

Почему так происходит? И откуда на Youtube появляются видео с кошками, которые лежат с довольной мордой в наполненной ванне или раковине?

Вода может попасть в уши

У кошек слишком большие уши относительно тела. Большое ухо — высокая вероятность попадания в него воды. Ушный каналы кошек также слишком глубоки. В отличие от людей (и большинства животных) кошке тяжело удалить воду из ушей. Вода может привести к инфекции, которая распространится на мозг. Именно поэтому даже те кошки, которые любят плавать, стараются защитить уши от воды.

Переохлаждение

Кошачий подшерсток не имеет защиты от влаги. Если он намокнет, то будет долго удерживать влагу (как мокрая футболка). В холодную погоду это может привести к переохлаждению.

Кошка должна быть всегда в форме

Так как длинная шерсть впитывает воду — она может ограничить движения животного. Несмотря на то, что кошки живут рядом с человеком уже тысячи лет, у них сохранились те же инстинкты, что и у их далеких предков. Исследователи считают кошек «полудомашними» животными. Это означает, что питомцы всегда находятся в поиске потенциальной опасности и желают оставаться в хорошей форме на случай, если им придется драться или убегать.

«Их шерсть быстро не высыхает, поэтому им просто неудобно быть насквозь мокрыми», — сказала LiveScience специалист по поведению животных Келли Боллен.

Чувствительность к запахам

Кошки также чрезмерно чувствительны к запахам: поэтому они не любят купаться. Их может оттолкнуть запах воды или содержащихся в ней химикатов.

Не все кошки ненавидят воду

Мейн-куны — большие поклонники плавания, хоть и являются одними из самых крупных домашних пород. Исторически этим кошкам доверяли борьбу с грызунами на парусных суднах, что объясняет, почему они так непринужденно чувствуют себя в водоемах.

Бенгальские кошки тоже прекрасные пловцы. Поскольку они произошли от азиатских леопардовых кошек, у них все еще остался естественный инстинкт плескаться и играть в воде.

Водонепроницаемая шерстка турецкого вана не удерживает влагу, поэтому плавание для этой породы — одно из любимых занятий. Владельцы этих кошек даже покупают им специальные бассейны, а самих питомцев часто называют «плавающими котами».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».