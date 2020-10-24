Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом 24.10.2020, 9:51

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Фото: PAP

Президентский офис закрыли на карантин.

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. Как сообщает RMF FM, тест, который президент сделал накануне, показал положительный результат.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Серьезных симптомов заболевания у президента Польши нет. Не исключено, что Дуда мог заразить еще кого-то из сотрудников президентской администрации. В офисе объявлен карантин.

К слову, в пятницу Дуда посетил строительство временного госпиталя для больных коронавирусом на Национальном стадионе.

По последним данным, в Польше подтверждено 228 318 случаев COVID-19. Накануне сообщалось, что число заболевших за сутки превысило 13 тысяч человек. Для Польши вторая волна инфекции, утверждают эксперты, оказалась гораздо мощнее первой. В Варшаве и других крупных городах создаются временные госпитали.

Глава правительства Матеуш Моравецкий объявил в пятницу, что в стране для борьбы с инфекцией вводятся дополнительные меры. Рестораны, бары и кафе смогут работать только на вынос. Также вводится запрет собираться в группах более пяти человек, если речь не идет о членах одной семьи. Закрываются санатории, а в школах, за исключением начальных классов, вводят дистанционное обучение.