Победитель народного голосования на отборе к детскому «Евровидению» записала песню «Сонца ваяры» 1 24.10.2020, 22:12

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Песню Мария Ермакова посвятила Беларуси.

Победитель национального отбора на Детское «Евровидение — 2019» по мнению белорусов Мария Ермакова презентовала песню «Солнце воины», которую посвятила Беларуси.

Имя Марии Ермаковой давно известно белорусскому слушателю: именно она должна была ехать на конкурс «Евровидение», так как зрители в отборе проголосовали именно за ее белорусскоязычную песню «Вятры», но жюри поставило девочку только на пятое место, отдав предпочтение другой исполнительнице.

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