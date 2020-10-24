Победитель народного голосования на отборе к детскому «Евровидению» записала песню «Сонца ваяры»1
- 24.10.2020, 22:12
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Песню Мария Ермакова посвятила Беларуси.
Победитель национального отбора на Детское «Евровидение — 2019» по мнению белорусов Мария Ермакова презентовала песню «Солнце воины», которую посвятила Беларуси.
Имя Марии Ермаковой давно известно белорусскому слушателю: именно она должна была ехать на конкурс «Евровидение», так как зрители в отборе проголосовали именно за ее белорусскоязычную песню «Вятры», но жюри поставило девочку только на пятое место, отдав предпочтение другой исполнительнице.