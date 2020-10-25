Медики выявили еще один ключевой симптом коронавируса 1 25.10.2020, 10:25

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Он будет четвертым по счету.

К списку из трех ключевых признаков заражения коронавирусом ученые считают нужным добавить четвертый – поражение кожи, передает cursorinfo.co.il.

Британская Национальная служба здравоохранения рекомендует диагностировать коронавирусную инфекцию по трем ключевым симптомам – это высокая температура, новый сухой кашель, потеря обоняния и чувства вкуса. Научные специалисты Королевского колледжа Лондона считают, что нужно признать ключевым симптомом ковида и четвертый маркер, подразумевающий изменение в состоянии кожи. К таким выводам они пришли, собрав и проанализировав информацию о почти 12 000 человек с кожной сыпью, прошедших тестирование на COVID-19.

Их работа по изучению возможных симптомов коронавируса показала, что инфекция провоцирует появление кожных высыпаний, которые можно разделить на три категории.

Сыпь по типу крапивницы. Данное нарушение характеризуется внезапным появлением на коже бугорков, которые появляются и исчезают довольно быстро в течение нескольких часов, обычно вызывая сильный зуд. Сыпь этого типа часто начинается с сильного зуда ладоней или подошв, может поражать любую часть тела, способствовать отеку губ, век.

Сыпь по типу ветряной оспы. В ее случае небольшие зудящие красные бугорки возникают где угодно на теле, но предпочитают концентрироваться на локтях, коленях, тыльной стороне кистей и стоп. Высыпания могут сохраняться в течение нескольких дней или недель.

«Ковид пальцев». Этим термином дерматологи называют раздражение кожи на пальцах рук и ног, красноватое или пурпурное, напоминающее обморожение, порой болезненное, но обычно не вызывающее зуда. Данный тип сыпи наиболее часто встречается у молодых людей.

Руководитель исследования, доктор Марио Фалчи, отметил, что заразившиеся коронавирусом пациенты, у которых проявлялась сыпь, страдали от нее значительно дольше, чем это происходит в обстоятельствах, когда раздражение кожи становится результатом других заболеваний. Ученый убежден, что меняющееся состояние кожи должно быть официально признано четвертым ключевым признаком коронавирусной инфекции.

«В силу некоторых факторов кожа не была учтена как важный орган-мишень для COVID-19 и не стала диагностическим инструментом. Однако, хотя кожная сыпь в качестве симптома ковида менее распространена, чем лихорадка, она более специфична для него и длится дольше», — констатировал эксперт.

Ученый призвал обращать самое пристальное внимание на раздражение кожи в виде сыпи из множества красноватых пятен или бугорков на теле – особенно, если оно проявляется в сочетании с респираторными симптомами.

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