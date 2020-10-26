Мировые цены на нефть ускорили падение 2 26.10.2020, 19:17

4,148

Стоимость фьючерсных контрактов на поставку нефти Brent в декабре снизилась на 2,68%.

Глобальные цены на нефть ускорили снижение на биржевых торгах в понедельник, 26 октября. Об этом сообщило информагентство interfax.com.

Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, связанных с распространением коронавируса в США и Европе, и быстрого возобновления добычи в Ливии.

Стоимость фьючерсных контрактов на поставку нефти Brent в декабре на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2,68% к предыдущей торговой сессии, до $40,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи понизилась на 2,89%, до $38,7 за баррель.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. в понедельник сообщила, что отменяет форс-мажор на месторождении El Feel, отметив, что добыча на нем вернется к нормальным уровням в ближайшие дни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».