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Мировые цены на нефть ускорили падение

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  • 26.10.2020, 19:17
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Мировые цены на нефть ускорили падение

Стоимость фьючерсных контрактов на поставку нефти Brent в декабре снизилась на 2,68%.

Глобальные цены на нефть ускорили снижение на биржевых торгах в понедельник, 26 октября. Об этом сообщило информагентство interfax.com.

Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, связанных с распространением коронавируса в США и Европе, и быстрого возобновления добычи в Ливии.

Стоимость фьючерсных контрактов на поставку нефти Brent в декабре на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2,68% к предыдущей торговой сессии, до $40,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи понизилась на 2,89%, до $38,7 за баррель.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. в понедельник сообщила, что отменяет форс-мажор на месторождении El Feel, отметив, что добыча на нем вернется к нормальным уровням в ближайшие дни.

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