Вирусологи рассказали, в каких случаях COVID-19 может протекать бессимптомно 27.10.2020, 10:16

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Подобный феномен характерен для некоторых заболеваний.

Бессимптомное течение коронавируса зависит не только от особенностей организма, но и от самого возбудителя, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, пишет cursorinfo.co.il.

Вирусолог отметил, что пока сложно рассуждать о тех особенностях, которые помогают организму человека перенести COVID-19 бессимптомно.

«Самый главный вопрос: в чем дело, какие это особенности? На этот вопрос нет ответа», — пояснил Альтштейн.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович полагает, что толерантность организма к коронавирусу человек получил после того, как переболел бета-коронавирусной инфекцией. Люди, переболевшие подобным типом инфекции, по ее словам, «приобрели некий иммунитет к белкам этого типа, потому что они являются главным антигеном».

Вполне ожидаемой считает тенденцию к бессимптомному течению COVID-19 научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он отметил, что человек может приобрести толерантность к любому вирусу при отсутствии некоторых рецепторов.

Ученые объяснили бессимптомное течение коронавируса проблемами с иммунитетом.

Подобное течение болезни может быть связано с тем, что организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный. Таким образом в результате толерантности к инфекции не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у пациентов нет симптомов.

В Китае уже описали три случая пациентов с толерантностью к коронавирусу. У зараженных вирусом не было никаких симптомов, однако коронавирус сохранялся в организме на протяжении длительных периодов времени. Подобный феномен также характерен для туберкулеза и холеры: у большинства больных нет видимых симптомов заболевания.

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