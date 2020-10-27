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Обращение к рабочим: Помните, что в этих автозаках ваши дети

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  • 27.10.2020, 17:39
  • 2,042
Обращение к рабочим: Помните, что в этих автозаках ваши дети
Фото: ТАСС

Мы должны победить.

Читатель Telgram-канала «Баста!» обратился к рабочим, которые еще думают над присоединением к забастовке.

«Что ещё должно случиться, чтобы народ достал свои языки из задниц, чтобы рабочие не выходили на работу?

Заводчане, чего вы боитесь? Не хотите собираться на проходной — не приходите вообще. «Итальяньте». Почему студенты и пенсионеры должны страдать, почему втык должны получать медики, айтишники, люди культурной сферы? За что вы переживаете? За копеечную зарплату или за отношение хуже, чем к половой тряпке. Вы надеетесь отсидеться? Нет, не получится. Почувствовав безнаказанность, система сделает из вас рабов. Бесправных, безмолвных. Помните, что в этих автозаках, на Окрестина, в больницах ваши дети. И они не остановятся. Мы должны действовать слаженно и чётко. Мы должны победить», — пишет читатель Telegram-канала.

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