В Испании расследуют российские связи каталонских сепаратистов 30.10.2020, 14:31

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Российские агенты предлагали предоставить в распоряжение Барселоны «10 тысяч солдат».

Согласно материалам, представленным в испанский суд, российские агенты предложили военную помощь каталонским сепаратистам в разгар неудачной попытки правительства Пучдемона вывести регион из состава Испании в 2017 году. Эти экстраординарные утверждения легли в основу расследования, начатого судом в Барселоне, в отношении предполагаемой связи между участниками движения за независимость Каталонии и дезинформационной кампанией, инициированной Москвой для дестабилизации Европы, сообщает «Голос Америки».

В среду по приказу судьи Хоакина Агирре в Барселоне арестовали 21 подозреваемого по этому делу, включая трех человек, входивших в окружение экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Бывший глава региона, вскоре после провала попытки провозглашения независимости Каталонии, бежал из Испании в 2017 году. В настоящее время он проживает в Бельгии и является членом Европарламента.

Согласно судебным материалам, один из подозреваемых упомянул якобы поступившее ему предложение от неких российских агентов. Россияне предлагали предоставить в распоряжение Пучдемона 10 тысяч солдат для помощи в теоретически возможном военном конфликте с армией Испании. Предложение так и не было реализовано.

«Российское вмешательство как геополитическая стратегия фактически началось осенью 2017 года, когда (русские) стали распространять фейковые новости и дезинформацию», - говорится в решении судьи Агирре, который сослался на публикацию в Интернете материалов в поддержку каталонских сепаратистов, распространяемых российскими новостными платформами.

В 2017 году испанское правительство обвинило Россию во вмешательстве в каталонский конфликт - российские официальные лица эти обвинения неизменно отрицали.

‼️ Ojo: La información aparecida en los medios 🗞️ españoles 🇪🇸 sobre la llegada de 🔟 mil soldados rusos a Cataluña está incompleta 👇👇👇 pic.twitter.com/Y7v3GjlYVm — EmbajadaRusaES (@EmbajadaRusaES) October 28, 2020

Хотя расследование касается событий трехлетней давности, угрожавших разрушить одну из крупнейших экономик Европы, оно может повлиять на нынешнюю сложную политическую ситуацию в Испании.

Левое коалиционное правительство Испании зависит от каталонской сепаратистской партии «Левая республика Каталония» (Esquerra Republicana de Catalunya, ЕRC) для продолжения переговоров о принятии бюджета на 2021 год. После пандемии COVID-19 этот бюджет имеет решающее значение для финансирования восстановления страны.

«Очевидно, что правительство Испании не заинтересовано в поиске решения конфликта с Каталонией», - сказал «Голосу Америки» Рауль Мурсия, представитель ERC.

Региональные выборы в Каталонии запланированы на февраль. Согласно недавним опросам, сепаратистские партии, скорее всего, получат большинство, но не более 50% голосов избирателей.

Расследование также ведется в отношении предполагаемого неправомерного использования государственных средств для поддержки сепаратистского движения в Испании, а также предполагаемой активной роли России в кампаниях по распространению дезинформации с целью дискредитации Мадрида.

Арестованным предъявлены обвинения в хищении и отмывании средств.

В ходе расследования выяснилось, что деньги, предназначенные для финансирования администрации провинции Барселона, входящей в состав Каталонии, а также региональной организации, поддерживающей развитие спортивных команд, были незаконно использованы не по назначению. Испанское правительство сообщило об этом после недавних арестов.

Один из арестованных сепаратистов - Ориол Солер, медиа-издатель, которого считают одним из ведущих стратегов сепаратистского движения.

Солер находится под следствием по обвинению в том, что он якобы встречался с российскими представителями и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, когда тот искал убежища, находясь в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы популяризировать идеи сепаратизма и дискредитировать Испанию на международном уровне.

В обнародованном судебном документе говорится, что предполагаемая встреча Солера и Ассанжа в сентябре 2017 года состоялась с целью разработки «стратегии дезинформации и дестабилизации, в которой также участвовал Кремль... Главным посланием контролируемых Кремлем информационных агентств было утверждение о том, что Европейский Союз находится на грани краха».

Бенет Салеллас, адвокат Солера, заявляет о невиновности его клиента и «осуждает использование системы правосудия для борьбы с движением за независимость Каталонии».

Вопрос о независимости расколол 7,5 млн жителей региона. В ходе недавнего соцопроса, проведенного региональным правительством в этом месяце, 46,3% каталонцев выступили против отделения от Испании, а 45,5% поддержали независимость региона.

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