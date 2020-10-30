Коллектив инструментального цеха БелАЗа выставил ультиматум 7 30.10.2020, 15:26

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Весь цех готов бастовать.

Как стало известно ex-press.by, работники инструментального цеха ОАО «БелАЗ» в Жодино выставили руководству ультиматум: отмена до 15.00 приказа об увольнении их коллег, проявивших свою гражданскую позицию. В противном случае, в понедельник, 2 ноября, «бастует весь цех».

Источник сообщает, что сейчас происходит совещание руководства цеха с представителями юридической службы, в котором принимает также участие заместитель генерального директора по идеологии Станислав Якубович.

Отметим, что инструментальщики на машиностроительном предприятии — это, своего рода, рабочая интеллигенция. Чтобы стать хорошим профессионалом в этой области, нужен не один год, и далеко не каждому это под силу.

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