Орбана переизбрали председателем партии «Фидес» 6 13.06.2026, 19:56

Виктор Орбан

Экс-премьер Венгрии заявил о своей ответственности за поражение на выборах.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь возглавил правящую ранее партию «Фидес», несмотря на ее поражение на парламентских выборах в апреле 2026 года.

Как сообщает Telex, на съезде партии в Будапеште кандидатуру Орбана поддержали 729 делегатов, еще восемь участников голосования воздержались.

После переизбрания политик поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и заявил, что не намерен сдаваться. По его словам, хотя сейчас «Фидес» переживает непростой период, партия должна восстановиться и обновиться в ближайшие месяцы.

Выступая перед делегатами, Орбан признал, что несет стратегическую ответственность за поражение на выборах. При этом он подчеркнул, что рассчитывает передать партию молодому поколению в состоянии, которое позволит ей вновь бороться за победу.

«Я не продамся, и вы не купите меня как кота в мешке. Вы знаете, что у меня нет желания меняться. Я не буду идти на полумеры или делать полные развороты», — заявил Орбан, подчеркнув, что не намерен менять свои политические принципы.

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