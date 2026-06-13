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Белорусский гребец стал чемпионом Европы

  • 13.06.2026, 20:56
Белорусский гребец стал чемпионом Европы
Фото: AAACUP

Континентальное первенство принимает Португалия.

Белорусский байдарочник Владислав Кравец стал чемпионом Европы на дистанции 1000 м.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

На континентальном первенстве, которое проходит в Португалии, наш соотечественник показал результат 3:24,311 секунды.

Вторым к финишу пришел представитель Венгрии Балинт Копас. Бронза – у португальца Фернанду Пименты.

Отметим, что эта золотая медаль стала для Владислава Кравца третьей в карьере на чемпионатах Европы и первой личной. Также белорус является финалистом Олимпийских игр и призером ЧМ в байдарке-одиночке.

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