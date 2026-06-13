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В Поволжье вслед за Москвой и Питером ввели лимит на продажу бензина

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  • 13.06.2026, 20:26
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В Поволжье вслед за Москвой и Питером ввели лимит на продажу бензина

Украина добилась своей цели.

В российском Татарстане на автозаправках «Татнефти» ввели ограничения на отпуск топлива. Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что на отдельных АЗС зафиксированы очереди, в связи с чем принято решение о лимитах: не более 20 литров бензина в одни руки в течение суток; до 40 литров дизеля для легковых автомобилей и до 200 литров — для грузовых, пишет The Moscow Times.

Аналогичные меры, по данным «Улпрессы», действуют и на заправочных станциях «Татнефти» в Ульяновске.

Как ранее сообщал телеканал «78», лимиты (20 литров бензина) ввели и в Санкт-Петербурге. Читатели «Осторожно, новости» обнаружили такое же объявление на заправке «Татнефти» в подмосковном Лыткарино. Московские АЗС крупнейших сетей также с 12 июня ввели ограничения: на станциях «Татнефти» — до 20 литров бензина и до 40 литров дизеля в одни руки. На заправках «Роснефти» в столице установлен общий лимит — до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля на один чек.

Перебои с топливом в Московской области начались ещё в конце мая. Сеть ОРТК с 30 мая ввела ограничение — не более 60 литров бензина и 100 литров дизеля в одни руки. В «Газпроме» установили лимиты в 100–150 литров. «Лукойл» тогда ограничивал только бензин (до 100 литров), а в «Роснефти» и «Татнефти» заявляли, что общих ограничений нет, но отдельные АЗС могут вводить их локально.

На нехватку бензина и дизеля ранее жаловались жители Белгородской, Рязанской областей, Краснодарского края и многих других регионов. По подсчётам «7×7», к 10 июня не менее 25 российских субъектов (без учёта оккупированных территорий Украины) столкнулись с дефицитом топлива и перебоями в поставках. С учётом шести захваченных украинских регионов — Крыма, Севастополя, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей — число проблемных регионов достигает 31.

Причина дефицита — систематические удары Вооружённых сил Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Наиболее тяжёлая ситуация сейчас сложилась в Крыму, куда поставки бензина затруднены из-за ударов дронов по трассе, соединяющей аннексированный полуостров с Ростовской областью.

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