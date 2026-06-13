В Москве начали вводить ограничения на продажу бензина 5 13.06.2026, 18:54

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Ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95.

Московские автозаправочные станции крупнейших сетей с 12 июня ввели лимиты на отпуск топлива. Как сообщает «Кровавая барыня», на АЗС «Татнефти» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95 (не более 20 литров в одни руки) и на дизельное топливо (до 40 литров). Аналогичные меры в тот же день начали действовать и на заправках «Татнефти» в Санкт-Петербурге, отмечает канал. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит — до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля на один чек.

Перебои с топливом в Московской области начались ещё в конце мая. Сеть АЗС ОРТК с 30 мая ввела ограничение — не более 60 литров бензина и 100 литров дизеля в одни руки. В «Газпроме» также установили лимиты на дизель и бензин — 100–150 литров в одни руки. «Лукойл» тогда ограничивал только бензин (до 100 литров), а в «Роснефти» и «Татнефти» заявляли, что общих ограничений нет, но отдельные АЗС могут вводить их локально.

Причина дефицита — систематические удары Вооружённых сил Украины по российской нефтяной инфраструктуре. По данным Bloomberg, с января по май 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергались атакам 38 раз, причём 16 из них пришлись на май — рекордный показатель за всё время войны. Загрузка НПЗ, по данным OilX, сократилась на 14% с начала года и остаётся примерно на 20% ниже довоенного уровня. В конце мая Reuters сообщало, что почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены приостановить или снизить производство.

На нехватку бензина и дизеля ранее жаловались жители Белгородской, Рязанской областей, Краснодарского края и многих других регионов. По подсчётам «7×7», к 10 июня не менее 25 российских субъектов (без учёта оккупированных территорий Украины) столкнулись с дефицитом топлива и перебоями в поставках. С учётом шести захваченных украинских регионов — Крыма, Севастополя, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей — число проблемных регионов достигает 31. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Крыму, куда поставки бензина затруднены из-за ударов дронов по трассе, соединяющей полуостров с Ростовской областью.

Министерство энергетики России на этом фоне объявило о создании отраслевого штаба для стабильной работы ТЭК в условиях «роста воздушных атак противника».

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