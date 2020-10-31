В Баку сообщили об очередных успехах армии Азербайджана в Карабахе 31.10.2020, 16:43

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Также опубликовано свежее видео с фронта.

В первой половине дня субботы, 31 октября, в результате ударов азербайджанской армии в Нагорном Карабахе были уничтожены боевая техника и большое количество живой силы ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, точными огневыми ударами по противнику были уничтожены 3 танка, 1 РСЗО «Град», 1 грузовик с боеприпасами, 3 гаубицы-пушки на боевой позиции и на прицепе, а также большое количество живой силы вооруженных сил Армении.

Также опубликовано свежее видео с фронта:

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