Ученые назвали три вещи, которые серьезным образом влияют на интеллект ребенка 2 5.10.2020, 14:51

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Исследователи опросили более 4500 подростков.

Как известно, интеллектуальные способности ребенка во многом заложены генетически. Но образ жизни тоже имеет большое значение. Недавно в журнале The Lancet Child & Adolescent Health (перевод - rebenok.by) было опубликовано важное исследование. Ученые определили три главных фактора, которые влияют на успеваемость детей в школе.

Исследователи опросили более 4500 американских подростков и пришли к выводу, что на когнитивные способности детей главным образом влияет количество сна, физическая активность и время, проведенное у экранов.

Согласно исследованию, родителям важно следить, чтобы:

Дети в возрасте от 5 до 13 лет спали от 9 до 11 часов каждую ночь.

Дети ежедневно уделяли минимум 60 минут умеренной или высокой физической активности.

Дети проводили у экранов компьютера, планшета, смартфона не более двух часов в день.

Если следовать этим трем принципам, можно существенно улучшить память, концентрацию внимания, скорость обработки информации, убеждены исследователи. То есть чтобы ребенок хорошо успевал в школе, нужно прежде всего пересмотреть его ежедневный график, а лишь потом обращать внимание на условия обучения и отношения с учителем.

Хоть эти правила и кажутся предельно простыми, но 95% американских подростков из выборки не соблюдают эти рекомендации. Вот почему ученые просят подростков выполнять хотя бы одно из правил каждый день, если следовать строго трем пунктам не получается.

«Теперь мы убеждены, что физическая активность, сон и экранное время могут независимо друг от друга влиять на когнитивное здоровье ребенка», — заявил CNN Джереми Уолш, ведущий автор исследования и бывший научный сотрудник Детской больницы Восточного Онтарио.

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