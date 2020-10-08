Британия готовит санкции против РФ за отравление Навального

Британия готовит санкции против РФ за отравление Навального1
- 8.10.2020, 12:24
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Над санкциями работают и другие страны.
Великобритания вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением Алексея Навального.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.
"Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских чиновников и других, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто принимал участие в разработке программы химического оружия "Новичок", - говорится в заявлении.
Министр заявил, что российские власти не предпринимают никаких усилий, чтобы расследовать это нападение.
"Не существует другого правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме российского участия и ответственности за это ужасное нападение", - заявил Рааб.
Напомним, Франция и Германия предложат европейским партнерам ввести санкции против сотрудников ГРУ РФ в связи с отравлением в России оппозиционера Алексея Навального.