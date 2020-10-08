закрыть
8 октября 2020, четверг, 14:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британия готовит санкции против РФ за отравление Навального

1
  • 8.10.2020, 12:24
  • 2,050
Британия готовит санкции против РФ за отравление Навального

Над санкциями работают и другие страны.

Великобритания вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

"Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских чиновников и других, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто принимал участие в разработке программы химического оружия "Новичок", - говорится в заявлении.

Министр заявил, что российские власти не предпринимают никаких усилий, чтобы расследовать это нападение.

"Не существует другого правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме российского участия и ответственности за это ужасное нападение", - заявил Рааб.

Напомним, Франция и Германия предложат европейским партнерам ввести санкции против сотрудников ГРУ РФ в связи с отравлением в России оппозиционера Алексея Навального.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип