Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Австрии, Болгарии и Греции 2 8.10.2020, 21:10

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Она потребовала включить Лукашенко в санкционный список, а также подняла вопрос о блокировке интернета оператором А1.

Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.

Встреча длилась 30 минут. Светлана поблагодарила министра за то, что Австрия поддержала санкционный список беларусских чиновников, которые работают на режим. И отметила, что в этом списке должен быть и Лукашенко, и другие люди, которые занимались фальсификациями на выборах и разгонами мирных митингов.

Светлана и Александр обсудили, может ли Австрия быть площадкой для переговоров о новых выборах. Также поговорили о ситуации с оператором А1 (он предоставляет услуги в Беларуси, но входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group) и отключениями интернета во время уличных протестов.

В конце встречи Светлана и Александр обсудили действия в поддержку белорусского народа, которые могут быть выполнены на уровне ЕС.

Кроме этого, Светлана Тихановская встретилась с министрами иностранных дел Болгарии и Греции.

С министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой Светлана обсудила возможную программу реабилитации для потерпевших во время разгонов, а также визовую поддержку для белорусов. Светлана поблагодарила Болгарию за поддержку персональных санкций против сторонников режима.

Глава МИД Греции Никос Дендиас на встрече со Светланой отметил, что для Греции очень важно поддерживать права человека и остро стоит вопрос освобождения политзаключенных в Беларуси. Светлана заявила, что персональные санкции стоит расширить и на уровне Греции, поскольку они могут быть наложены, в том числе, на сотрудников милиции и спецназа, которые участвовали в разгонах мирных шествий белорусов.

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