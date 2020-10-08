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Белорусские футболисты проиграли Грузии и не попали на чемпионат Европы

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  • 8.10.2020, 21:28
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Белорусские футболисты проиграли Грузии и не попали на чемпионат Европы
фото: pressball.by

За весь поединок белорусы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Сборная Беларуси в матче плей-офф квалификации EURO'2020 в Тбилиси уступила команде Грузии — 0:1. Единственный гол хозяева забили с пенальти на 7-й минуте — отличился Торнике Окриашвили. За весь поединок белорусы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, передает pressball.by.

Таким образом, белорусы закончили путь на EURO'2020.

ГРУЗИЯ — БЕЛАРУСЬ — 1:0

ГРУЗИЯ: Лория — Какабадзе (Табидзе, 82), Кверквелия, Кашия, Двали — Канкава (к), Квеквескири — Кварацхелия (Лобжанидзе, 90), Китеишвили (Гвилия, 65), Окриашвили (Квилитая, 89) — Казаишвили (Шенгелия, 81).

Запасные: Макаридзе, Купатадзе, Даушвили, Качарава, Григалава, Абурджания, Джигхаури.

БЕЛАРУСЬ: Хаткевич — Золотов, Мартынович (к), Наумов, Бордачев (Печенин, 73) — Яблонский (Скавыш, 63), Эбонг — Бахар (Подстрелов, 63), Хачатурян (Маевский, 46), Нехайчик — Лисакович (Лаптев, 70).

Запасные: Гутор, Игнатович, Поляков, Громыко, Юзепчук, Сачивко, Стасевич.

ГОЛ: 1:0 — Окриашвили (7, с пенальти).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Наумов (33), Квеквескири (38), Канкава (52), Казаишвили (69), Квилитая (94+).

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