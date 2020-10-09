закрыть
9 октября 2020, пятница, 10:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сегодня состоится акция солидарности студентов с бастующими рабочими

3
  • 9.10.2020, 8:47
  • 7,579
Сегодня состоится акция солидарности студентов с бастующими рабочими

Важнейшая двигательная сила нынешних протестов в Беларуси, несомненно — солидарность.

«Мы, студенты Беларуси, хотим поддержать людей, которые кричали «Уходи» в лицо Лукашенко, людей, которые отказывались выходить на смены и выходить из шахт, людей, которым угрожают и которых увольняют из-за «вольнодумства» — наших героических заводчан и шахтеров», - пишет телеграм-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група».

А какой завод поддерживает твой университет? Смотри в чатах и каналах своего университета! Уже завтра — общеуниверситетская акция солидарности с рабочими.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова