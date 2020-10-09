Сегодня состоится акция солидарности студентов с бастующими рабочими 3 9.10.2020, 8:47

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Важнейшая двигательная сила нынешних протестов в Беларуси, несомненно — солидарность.

«Мы, студенты Беларуси, хотим поддержать людей, которые кричали «Уходи» в лицо Лукашенко, людей, которые отказывались выходить на смены и выходить из шахт, людей, которым угрожают и которых увольняют из-за «вольнодумства» — наших героических заводчан и шахтеров», - пишет телеграм-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група».

А какой завод поддерживает твой университет? Смотри в чатах и каналах своего университета! Уже завтра — общеуниверситетская акция солидарности с рабочими.

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