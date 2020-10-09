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Белорусские студенты поднялись на акции в поддержку рабочих

  • 9.10.2020, 14:17
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Белорусские студенты поднялись на акции в поддержку рабочих
Фото: tut.by

Солидарность проявили многие вузы страны.

Белорусские студенты проводят сегодня многочисленные акции солидарности с рабочими страны.

Сайт Charter97.org публикует фото и видео студенческих выступлений в поддержку работников предприятий.

Студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) вышли поддержать заводы «Атлант» и МНПЗ.

Студенты БГУ также вышли поддержать рабочих.

Студенты МГЛУ поддержали бастующих на заводе имени Козлова

Студенты-медики из БГМУ вышли на акцию в поддержку рабочих МТЗ.

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