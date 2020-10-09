Белорусские студенты поднялись на акции в поддержку рабочих
- 9.10.2020, 14:17
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Солидарность проявили многие вузы страны.
Белорусские студенты проводят сегодня многочисленные акции солидарности с рабочими страны.
Сайт Charter97.org публикует фото и видео студенческих выступлений в поддержку работников предприятий.
Студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) вышли поддержать заводы «Атлант» и МНПЗ.
Студенты БГУ также вышли поддержать рабочих.
Студенты МГЛУ поддержали бастующих на заводе имени Козлова
Студенты-медики из БГМУ вышли на акцию в поддержку рабочих МТЗ.