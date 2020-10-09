«На границе заставили выбросить электробритву и порошок» 9 9.10.2020, 16:04

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К работе белорусской таможни накопилось много вопросов.

Ситуация на таможне в Беларуси усложнилась со второй половины сентября. Тогда нам стали поступать сообщения о том, что есть проблемы с ввозом товаров в страну. Буквально недавно глава ГТК Юрий Сенько прокомментировал ситуацию на белорусских границах. По его словам, ужесточения таможенного контроля связаны с профилактикой завоза коронавирусной инфекции. Он отметил, что ограничения касаются в первую очередь продуктов питания. Однако наши читатели продолжают рассказывать, что зачастую на границе заставляют выбрасывать не только продукты питания, но и другие товары, пишет onliner.by.

«Новая Гута»: пришлось выбросить 18 рулонов обоев и светильник

Минчанка Кристина возвращалась из Украины четыре дня назад, пересекала границу в пункте пропуска «Новая Гута». Сейчас девушка делает ремонт в своей квартире, поэтому везла с собой 18 рулонов обоев и светильник. Белоруска часто ездит в Украину к своему молодому человеку — говорит, что никогда не сталкивалась с подобной ситуацией: раньше на границе вообще не проверяли сумки, а сейчас все вещи пропускают через сканер. Но это только развязка истории.

— На белорусской границе в наш автобус зашел пограничник и предупредил, что нужно сразу заявлять о новых товарах, которые везешь в Беларусь, и декларировать их. По его словам, новые товары провозить без предупреждения нельзя. Шла речь о штрафе в 500 евро. С нами в автобусе ехал мужчина, который занимается перепродажей заграничных товаров. Он сказал, что можно ввозить новые товары до 25 килограммов. Если больше, нужно доказать, что везешь их для личного пользования. Я немного успокоилась, но потом пошли на проверку вещей, — рассказывает Кристина.

Там, по словам девушки, таможенники объявили: неважно, сколько килограммов новых вещей ты везешь и для какого пользования — если эти товары не являются необходимыми в путешествии, их ввоз запрещен. Сразу можно выбрасывать.

— Таможенники сказали, если мы хотим задекларировать эти товары, то это займет более часа и автобус никого ждать не будет. Во-вторых, за растаможку выйдет кругленькая сумма. За обои и светильник я отдала в Украине порядка $200, примерно столько же обошлась бы и декларация. Мне дали бумагу, где я указала, что везу и сколько потратила денег на покупку товаров. Потом я ждала, пока мне написали отказ. Мне нужно было вернуться на нейтральную территорию и просто выбросить обои и светильник — я и потащила свои сумки. Потом заново прошла таможенный контроль — на все ушло более получаса. Спасибо водителю автобуса, который был готов меня подождать, — говорит минчанка.

Кристине очень обидно, ведь она долго выбирала цвета обоев и объездила в Украине много торговых точек. По ее мнению, это месть за введенные санкции в отношении Беларуси.

— Говорят, что с Украиной все более-менее нормально, а на границе с Польшей могут не впустить даже с шоколадкой, — говорит девушка.

Вот так выглядел отказ в провозе обоев в страну: эти рулоны не относятся к товарам личного пользования.

Дмитрий возвращался через пункт пропуска «Новая Гута» 4 октября. По его словам, здесь правила были уже другие. Продукты пропустили, а вот новые вещи — нет.

— Сотрудница таможни спокойно разрешила нам провезти продукты. Мы также везли одежду новую и обувь. Она сказала, что так провозить товары нельзя. Нужно снять бирки, вынять обувь из коробки и перемешать новые вещи со старыми, которые у нас были с собой, чтобы не было заметно, что это новые товары, — объясняет мужчина. — Но когда увидела электробритву и порошок, сказала, что тут помочь не сможет. Мол, в пункте пропуска стоит камера, поэтому все нужно выбросить. Условие было такое: либо мы разворачиваемся обратно в Украину, либо оставляем товары на нейтральной полосе. Мы вышли с территории пункта пропуска и просто оставили все на нейтральной полосе. Бритва стоила около $40, но все равно жалко.

Мужчина говорит, что нововведение было полной неожиданностью для него.

— Когда я выезжал в Украину в пятницу 2 октября, никто не предупреждал, что на въезде могут быть вот такие вопросы. Это какая-то неадекватная мера, если честно, — считает мужчина. — Почему нельзя предупредить заранее и все объяснить? Мы, кстати, спросили, на каком основании действует запрет. В пункте пропуска нам сказали, мол, вот такое распоряжение. Больше ничего. Ни когда оно появилось, ни кто отдал его.

«Каменный Лог»: алкоголь и тостер оставили в Литве

Коллеги дальнобойщика Александра въезжали в Беларусь 28 сентября, после того, как отработали два месяца в Евросоюзе.

— Как всегда, возвращались с конфетами, шоколадками, алкоголем по норме, — говорит мужчина. — Все прекрасно знают, что мясное и молочное нельзя ввозить, этого никто не везет никогда. Наши ребята возвращались через пункт пропуска «Каменный Лог». А когда проходили таможенный досмотр, им сказали, что все, нельзя провозить ни конфеты, ни алкоголь, ничего. Даже тостер небольшой, который друг вез, запретили провозить. Почему, на каком основании — никто не сказал. Ни документа не назвали, по которому нельзя было ввозить тот же тостер и алкоголь, ничего.

Дальнобойщики отправились на литовскую сторону и там отдали конфеты и алкоголь литовским таможенникам и тем, кто въезжал в Литву.

— Не выбрасывать же, жалко потраченных денег, — говорит он. — Их только тогда и пустили. Мои коллеги регулярно пересекают границу. Говорят, что сейчас практика такова: не то что продуктов — никаких новых вещей везти нельзя. Люди жидкий порошок переливали в 1,5-литровые бутылки, чтобы нетоварный вид был.

При этом Александр говорит, что такой жесткий контроль пока только в «Каменном Логе».

— Проезжали недавно ребята через «Бенякони», там все нормально было, провезли спокойно все по нормативам, никто ничего не заставлял выбрасывать. Кстати, то, что литовские таможенники заставят на границе съесть ссобойку или выбросить ее, это не так. Да, мешок картошки или мяса пять килограммов не пропустят. Но ссобоечку вези и все. Все прекрасно знают, что дальнобойщики могут очень долго стоять на границе.

Еще один Александр въезжал в пункт пропуска «Каменный Лог» уже 2 октября. Ему не разрешили ввезти ни кофе, ни конфеты. На каком основании, не сказали.

— Звонили на горячую линию в Минск. Там сказали: пишите в книгу жалоб. А начальник поста сказал, что есть какой-то документ не для всеобщего обозрения, согласно которому ничего в страну ввозить нельзя, — отметил он.

«Брузги»: путь один — обратно в Польшу

Еще один читатель рассказал о своих приключениях во время прохождения границы в пункте «Брузги». Это было 21 сентября.

— На границу приехал около 16 часов по польскому времени, прохождение заняло пять минут. Потом заехал на нашу границу, взял талон и поехал на паспортный контроль — заняло две минуты. Приехал на таможенный контроль — и тут начинается самое интересное. Задали стандартный вопрос об ограниченных и запрещенных товарах, открыл двери салона и багажник. Сотрудник таможни мне сразу сказал, что в Беларусь меня не впустит. В ходе разговора выяснилось, что к провозу запрещены товары, купленные на территории ЕС — неважно какие. Оговорюсь сразу, что ехал я один после месячного пребывания в Европе, покупок было по лимитам: ничего крупного и дорогостоящего, — вспоминает белорус.

По словам мужчины, ему сказали отставить машину в сторону и выбрать один из вариантов: просто и быстро вернуться в Польшу или проверить все вещи и составить акт-опись товаров, но все равно вернуться обратно в ЕС.

— Свои действия сотрудник мотивировал параграфами Таможенного кодекса и системой управления рисками. Мне пришлось позвонить на горячую линию ГТК, обрисовать ситуацию, далее меня переадресовали на Гродненскую таможню, где меня понимающе выслушали, но от ответов воздержались. Сказали только, что свяжутся с пунктом пропуска, где мне все объяснят. Так и вышло. Пришел другой сотрудник и начал рассказывать то же самое, что и первый: дорога мне назад только в Польшу. Пришлось вернуться в Белосток, потеряв время и нервы, оставить купленное и вернуться второй раз, — рассказал он.

Официально

Напомним, 5 октября глава ГТК Юрий Сенько прокомментировал ситуацию на белорусской границе.

— Таможенная служба выполняет все санитарные нормы, которые требуются в условиях пандемии. Это касается и того, чтобы исключить перемещение товаров, которые могут каким-то образом повлиять на безопасность людей, — пояснил он, комментируя слухи о бестоварном въезде.

— В связи с этим действуют нормативно-правовые акты, которые дают возможность физическим лицам перемещать через границу лишь товары, предназначенные для личного пользования. Если они предназначены для коммерческого использования, то нужно либо уплатить таможенную пошлину, либо гражданин возвращает их обратно, сдает на хранение — в зависимости от его решения, — уточнил руководитель ГТК. — Такие более жесткие условия введены во многих странах. В ЕС, например, нельзя ввезти один бутерброд, они заставят его выбросить в специальный контейнер. То есть каждая страна защищает свой импорт, безопасность, порядок. Это обязательное условие.

Ограничения, по словам Юрия Сенько, касаются в первую очередь продуктов питания.

— То есть тех товаров, на которых могут перемещаться различные болезни, инфекции. Ведь на границе санобработка каждого товара не проводится, — отметил он.

К таможне остались вопросы

Редакция Onliner отправила официальный запрос в Государственный таможенный комитет Беларуси со следующими вопросами:

С какого времени таможенный контроль для въезжающих в Беларусь усилен?

Каким образом сейчас проверяют приезжающих белорусов?

Какие товары запрещены для ввоза в Республику Беларусь на данный момент?

При каких условиях и на основании каких нормативно-правовых актов въезжающих разворачивают на границе?

Как гражданин, планирующий въезд в Республику Беларусь, может подготовиться к прохождению таможенного контроля? На какие документы опираться, чтобы пересечение границы не оставило негативных последствий?

Согласно историям читателей, которые обращаются в редакцию, в различных пунктах пропуска существуют разные условия провоза товаров: например, в одном можно беспрепятственно провозить продукты питания, в другом — нет. Как это можно объяснить?

Как только мы получим фидбэк, сразу же опубликуем ответы таможни

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