Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола в знак протеста
- 9.10.2020, 17:00
Он написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола в знак протеста против политических репрессий
Он написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает телеграм-канал «Баста».
«Я сделал это сам без какого-либо давления. Поблагодарил всех за плодотворную работу и хорошие эмоции. Причины очевидны», - заявил Мещеряков.