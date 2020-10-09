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Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола в знак протеста

  • 9.10.2020, 17:00
Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола в знак протеста

Он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола в знак протеста против политических репрессий

Он написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Я сделал это сам без какого-либо давления. Поблагодарил всех за плодотворную работу и хорошие эмоции. Причины очевидны», - заявил Мещеряков.

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