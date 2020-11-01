Геополитические поражения Путина 19 1.11.2020, 9:58

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Кремлевская дипломатия потерпела крах на многих направлениях.

В первой половине октября руководство Украины заключило ряд важных международных соглашений, имеющих значение не только для самого Киева, но и для укрепления региональной безопасности в целом. Во-первых, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон 7-8 октября министр обороны Украины Андрей Таран и Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об укреплении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Как сообщается, соглашение будет распространяться на производство ракетных патрульных катеров для Вооруженных сил Украины, которые будут совместимы со стандартами НАТО. Кроме того, президент Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между странами, напоминает Ксения Кириллова в публикации Eurasia Daily Monitor от The Jamestown Foundation.

Автор отмечает, что 12 октября во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве украинская сторона договорилась об активизации сотрудничества по «Инициативе трех морей», в том числе в энергетической сфере. Это более тесное сотрудничество направлено на укрепление энергетической самодостаточности региона и Европы в целом.

Не менее важным событием стал саммит, состоявшийся два дня спустя между Зеленским и его турецким коллегой, президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, результатом которого стало рамочное соглашение в сфере обороны, заключенное между Министерством обороны Украины и Государственным агентством оборонной промышленности Турции. По официальной информации, документ определяет направления и принципы двустороннего оборонного сотрудничества, а также режим безопасности, охватывающий конфиденциальную информацию и обмен разведывательными данными. Кроме того, стороны подписали Меморандум о намерениях в сфере долгосрочного сотрудничества между вышеуказанными ведомствами и о создании совместных оборонно-промышленных проектов, а именно: строительства военных кораблей, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и различных типов турбинных двигателей.

Как отмечают СМИ, подписанные соглашения означают, что Киев и Анкара укрепляют сотрудничество на уровне спецслужб, вооруженных сил и военно-промышленного комплекса на Черном море и, возможно, за его пределами. Кроме того, предполагается двустороннее сотрудничество в сфере разработки совместных вооружений и производства турецких беспилотных летательных аппаратов ТБ2 «Байрактар» на территории Украины. В целом, полагают некоторые украинские аналитики, результаты последних недель указывают на появление контуров нового трансрегионального оборонного альянса, в который входят Украина, Азербайджан, Великобритания, Турция и Польша.

Автор добавила, что российские эксперты уже назвали сближение Украины и Турции «вызовом» для Москвы. По их мнению, возможное «присутствие турецких беспилотников в Украине чревато неприятными последствиями»: если они появятся в Донбассе, то подконтрольные России режимы боевиков «ДНР» и «ЛНР» не будут иметь ничего сопоставимого, чтобы противодействием им. Кроме того, российские эксперты обеспокоены поддержкой Турцией крымскотатарской диаспоры и перспективой совместного украинско-турецкого военно-морского формирования на Черном море.

Российско-турецкие отношения в последнее время заметно обострились. Об этом свидетельствует безоговорочная поддержка Анкарой Азербайджана в войне с Арменией в Нагорном Карабахе, последовательная политика Турции по продвижению своих интересов в регионе, а также постоянно снижающаяся энергетическая зависимость Турции от России. В этом году крупнейший турецкий НПЗ «СТАР» резко сократил закупки российской нефти, перейдя на импорт из Ирака и Норвегии. Месяцами ранее Азербайджан заменил Россию как крупнейший источник природного газа Турции. В настоящее время на долю Азербайджана приходится около 24 процентов импорта газа в Турцию, и хотя пару лет назад Россия владела третьей частью этого рынка импорта, с тех пор она опустилась на пятое место (9,9 процента). В первой половине 2020 года поставили на 41% меньше газа, чем за тот же период 2019 года. Кроме того, Турция открыла новые запасы природного газа в Черном море, что еще больше сократит потребность в импорте топлива из России. Это может привести к недоиспользованию недавно запущенного газопровода «Турецкий поток». Предыдущий газопровод «Голубой поток» был остановлен с весны, предположительно потому, что Турция не нуждается в таком объеме российского газа.

Следующим шагом автор называет завершение строительства Трансадриатического газопровода, являющегося частью Южного газового коридора и призванного стать альтернативным маршрутом поставок природного газа в Европу. По этой сети трубопроводов газ с азербайджанского морского месторождения Шах-Дениз, в обход России, будет направляться через Турцию и Грецию и дальше в Юго-Восточную Европу.

У Москвы остается все меньше и меньше возможностей прибегнуть к нефтегазовому шантажу в своих внешнеполитических интересах; по мере того, как зависимость других стран от российской энергетики продолжает уменьшаться, снижается и способность России диктовать свои условия в регионе. Российские наблюдатели уже признают, что у России практически нет рычагов воздействия, чтобы остановить подъем Турции и предотвратить создание новых оборонных альянсов вдоль границ своей страны. Дальнейшее распространение этих тенденций обещает существенно изменить расстановку сил в Черноморском регионе и на Южном Кавказе.

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