Сицилия поддержала протестующих белорусов 1 1.11.2020, 21:09

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Сицилийские политики обсудили варианты помощи тем, кто борется с диктатурой.

30 октября, в Палермо (Сицилия) в Палаццо делле Акуле состоялась встреча белорусов, проживающих на Сицилии, с парламентарием Леонардо Альдо Пенна и с мэром города Палермо Леолука Орландо, на которой обсуждались вопросы возможной помощи белорусам, пострадавшим от режима диктатора, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

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