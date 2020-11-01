закрыть
1 ноября 2020, воскресенье, 21:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сицилия поддержала протестующих белорусов

1
  • 1.11.2020, 21:09
  • 1,291
Сицилия поддержала протестующих белорусов

Сицилийские политики обсудили варианты помощи тем, кто борется с диктатурой.

30 октября, в Палермо (Сицилия) в Палаццо делле Акуле состоялась встреча белорусов, проживающих на Сицилии, с парламентарием Леонардо Альдо Пенна и с мэром города Палермо Леолука Орландо, на которой обсуждались вопросы возможной помощи белорусам, пострадавшим от режима диктатора, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

Сицилия с белорусским народом! Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич
Требуются санитары
Требуются санитары Андрей Санников
Дешевый ОМОН
Дешевый ОМОН Ирина Халип
Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!