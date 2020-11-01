Станислав Белковский: Путин не любит Лукашенко

Станислав Белковский: Путин не любит Лукашенко2
- 1.11.2020, 21:46
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Президент РФ не желает Лукашенко пролонгации полномочий.
Режим Лукашенко, против которого в стране продолжаются протесты, близится к концу. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 31 октября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Александр Григорьевич закручивает гайки. Грозится оторвать руки каждому белорусу, кто будет нелоялен к силовику. Он даже поменял министра внутренних дел, потому что старый министр, видимо, уже недостаточно надежен. Это нормальное параноидальное состояние диктатора, близящегося к концу своего режима. Уже скоро он, я думаю, начнет настоящий погром силовиков, потому что очень мало кто в его понимании останется верен ему по-настоящему и готов идти до конца", – сказал он.
По словам политолога, Лукашенко "назначил гауляйтеров в регионы, которые должны подавлять любые проявления несогласия с ним".
"В общем, он полностью переходит на режим управления в духе латиноамериканской хунты, убедившись в том, что народ Беларуси его все равно не поддерживает, несмотря ни на что. Больше никаких конструктивных действий он не предлагает, и напрасно", – отметил Белковский.
Он считает, что Лукашенко Беларуси рассчитывал на помощь со стороны президента РФ Владимира Путина.
"Путин не любит Лукашенко и не желает ему долгой пролонгации полномочий, что бы публично ни заявлялось и ни провозглашалось", – объяснил Белковский.