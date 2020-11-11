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Заместитель премьера Беларуси признался в масштабных фальсификациях статистики по COVID-19

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  • 11.11.2020, 18:55
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Заместитель премьера Беларуси признался в масштабных фальсификациях статистики по COVID-19
Игорь Петришенко

Режим занижает цифры по больным коронавирусом в десятки раз.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко признался в фальсификации данных по зараженным COVID-19 в Беларуси.

Петришенко заявил в интервью БелТА, что «популяционный иммунитет в республике после первой волны на уровне 15-20%». То есть, по всей стране вирусом переболели около 1,8 млн человек, а не 70 тыс., как ранее утверждал Минздрав. Разница примерно в 20-25 раз.

Цифры по реальной смертности Петришенко не уточнил. На данный момент сообщается о более чем 1000 случаев смертельного исхода, а в реальности речь может идти о десятках тысяч смертей, которые можно было предотвратить.

В ноябре в Беларуси по официальной статистике уже более 108 тысяч случаев заражения COVID-19. А сколько на самом деле, когда-то узнаем.

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