Василий Хомутовский: В Беларуси сейчас ситуация, как с Чаушеску в Румынии 11.11.2020, 23:27

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Василий Хомутовский

Фото: ФК «Динамо-Брест»

Страна восстала против диктатора.

Белорусский тренер Василий Хомутовский высказался о происходящих в стране событиях румынскому изданию gsp.ro, передает «Трибуна».

- Злоупотребления диктатора Лукашенко распространяются по миру, в том числе волнами арестов. Я знаю, что Вы тоже участвовали в митингах и получили штраф, не так ли?

– Да. Я был с другими спортсменами. Мы встречались с людьми, которые каждый раз посещают только мирные митинги. Это самое главное писать: мирные митинги! Тем не менее, каждую неделю арестовываются граждане, которые позиционируют себя против нынешнего режима. Здесь, в Беларуси, мы все переживаем очень трудное время.

Страна против диктатора, который действует только с армией и милицией. То есть так же, как это случилось с Чаушеску в Румынии! Я не знаю, что ждет нас в будущем, но здесь погибли люди, не делая ни малейшего агрессивного жеста. Но я горжусь всем населением, потому что мы сжаты, как кулак, мы едины, мы уважаем друг друга, и это большая причина радости, что вся страна против человека, который использует только правоохранительные органы после многочисленных фальсификаций на выборах.

- Ты в опасности?

– Мы все чувствуем себя в опасности, потому что здесь они делают то, что хотят с тобой. Но я горжусь нашим народом. Людям страшно, но они каждую неделю идут на мирные демонстрации несогласия с режимом, – сказал Хомутовский.

Напомним, Хомутовский – чемпион Румынии (2004/05, 2005/06) и серебряный призер чемпионата Румынии (2003/04) в составе «Стяуа», бронзовый призер чемпионата Румынии (2012/13) и обладатель Кубка Румынии в составе «Петролула».

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