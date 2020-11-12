Волейболистка Елена Гендель: Верю, что все мы будем пить шампанское на улицах наших городов 12.11.2020, 15:53

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Фото: vldinamo.ru

Спортсменка поддержала Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову.

Белорусская волейболистка Елена Гендель поддержала арестованную на 12 суток экс-пресс-атташе брестского «Динамо», Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову, сообщает «Трибуна».

«С Ольгой Хижинковой я познакомилась прошлым летом. Была просто поражена ее красотой, но потом была еще больше поражена уровнем этого человека. Добрая, открытая, готова всегда прийти на помощь. Очень много Оля помогла нам в рекламе нашего бренда.

И сейчас, смотря на все, что происходит, я не могу поверить, что лучшие люди Беларуси отбывают по 10-15 суток просто за наличие собственного мнения. Я верю, что это закончится и мы все будем пить шампанское на улицах наших городов, а мы – на проспекте в центре Минска. Олечка, держись. Жыве Беларусь!», – написала Гендель.

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