В каких странах нет коронавируса 3 12.11.2020, 21:07

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Фото: deccanherald.com

Страны-счастливчики находятся в южной части Тихого океана.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Однако на планете есть страны, куда еще не добрался COVID-19. О странах, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая инфицирования, сообщает Associated Press.

Так, например, некоторые страны-счастливчики находятся в южной части Тихого океана. Это Тонга, Кирибати, Самоа, Микронезия и Тувалу.

Издание отмечает, что с началом пандемии в Тонга еще в марте закрыли аэропорт и запретили заходить круизным лайнерам. Несмотря на это, власти все равно вводили карантин, в результате чего просела экономика страны.

Пострадали и другие, свободные от инфекции в этом регионе страны, поскольку их экономика тесно завязана на туризме.

Не зафиксирован коронавирус в Антарктиде. Это на сегодня единственный не зараженный до сих пор континент.

"Возможно, на Земле нет места, где люди были бы более бдительны в защите от вируса. Это связано с тем, что любую вспышку будет сложно контролировать в местах, где люди живут в тесноте и где медицинские возможности ограничены. Людей, которые серьезно заболевают в Антарктиде, обычно эвакуируют и это может занять несколько дней или даже недель из-за экстремальных погодных условий", - отмечает издание.

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