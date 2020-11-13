«Роман, сынок, ты наш воин света, наш герой!» 1 13.11.2020, 15:58

3,920

Фото: tut.by

Как белорусские звезды почтили память Романа Бондаренко.

Вчера и сегодня белорусы активно высказываются в соцсетях о смерти Романа Бондаренко, скончавшегося в БСМП после жестоких побоев. Звезды шоу-бизнеса не остались в стороне и тоже выразили соболезнования семье погибшего, пишет tut.by.

Фото: tut.by

Ребята из NaviBand написали эмоциональный пост и прикрепили к нему черный квадрат:

— Убили молодого парня Романа Бондаренко. На его месте мог быть каждый. Нет сил и эмоций. Беларусь захвачена бандитами. О каком диалоге может идти речь? Сколько еще мы будем все это терпеть?! Соболезнования семье Ромы.

Отреагировала на смерть Бондаренко исполнительница Анна Шаркунова. Девушка написала: «Убит». Певица Искуи Абалян задалась таким вопросом: «Все. Жизнь оборвалась. Сколько еще нужно жертв этому режиму?».

«Не забудзем», — написали музыканты из могилевской группы Nizkiz. Рэпер ЛСП опубликовал черную картинку со словами R.I.P. Шоумен Денис Курьян призвал объявить 13 ноября «днем траура по очередному погибшему на мирной улице Минска».

Исполнитель Uzari разместил в сторис свечку на черном фоне и скриншот из «ВКонтакте» Романа, где парень написал «Никогда не сдавайся». Аналогично отреагировал на смерть молодого человека и ведущий Дмитрий Кохно. Свечу на окно у себя дома вчера поставил комик Дмитрий Нарышкин: «На каждое окно. Каждый вечер». Зажгла поминальную свечу и певица Лариса Грибалева:

— Сколько крови еще вы готовы оправдывать? Упокой душу убиенного Романа, — написала исполнительница.

Вчерашние новости у себя в соцсетях транслировали Света Бень, Palina (Полина Республика), группа «J:Морс» и другие. Черный экран в знак солидарности опубликовали Лера Яскевич, коллектив Akute и рэпер Бакей.

Активнее всего высказались белорусские звезды, которые живут за рубежом. Белорусский писатель Саша Филипенко констатировал для своих подписчиков: «в Беларуси еще одна смерть». Он верит, что совсем скоро «мы узнаем и назовем имена и фамилии всех, кто убивал, и всех, кто отправлял шакалов во двор Романа». Он потребовал от правоохранителей, чтобы уже сегодня были названы имена всех причастных к убийству парня. «Мы требуем открытого суда!» — заключил Филипенко.

Рита Дакота поделилась, что «Площадь перемен» — это «ее двор», на этой площадке она гуляет с дочкой Мией. У себя в Instagram певица вспомнила погибших за время протестов, а еще возмутилась, что деньги, заработанные с ее песни «Уходи» и пожертвованные в фонды солидарности, украли.

— В США за убийство темнокожего наркомана вышла вся страна. Полицейские стояли на коленях. В мирной Беларуси убит десяток прекрасных молодых мирных людей, сотни пропавших без вести — и все молчат. Я не верю, что это вообще возможно, — написала Дакота.

Стендап-комик Слава Комиссаренко написал: «Режим продолжает избивать, калечить и убивать белорусов». Его коллега Андрей Скороход написал сразу несколько постов о смерти Бондаренко. Он сказал, что выступает против насилия, но, по его словам, «чем больше люди терпят издевательства, тем жестче рано или поздно будет отпор». И добавил:

— Мне пишут тысячи людей из Беларуси, ты-ся-чи: «Мы плачем, мы боимся, не хватает злости <…>». Целая страна пребывает в беспрецедентном напряжении, в страхе и злости одновременно. Слезы. Ужас. Отчаяние.

Анжелика Агурбаш рассказала своим подписчикам, что «в Беларуси убили человека просто за ленточки», и призвала неравнодушных собраться у белорусского посольства в Москве в цепи памяти.

— Нет слов, нет сил. Роман, сынок, светлая память тебе. Ты наш воин света, ты наш герой! — высказалась певица.

Напомним, вчера ночью в больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов. Как рассказали жители известной «Площади перемен», в среду вечером в их двор приехали люди в гражданской форме и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».