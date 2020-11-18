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«Господи, сделай Лукашенко то, что каратели сделали со мной»

  • 18.11.2020, 8:17
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«Господи, сделай Лукашенко то, что каратели сделали со мной»
Фото: «Еврорадио»

Израильтянин оставил послание в Стене Плача.

11 августа гражданин Израиля Александр Фруман был задержан в Минске и несколько часов простоял у печально известной «Стены Плача» в Советском РУВД. После возвращения в Израиль он сходил к настоящей Стене Плача в Иерусалиме и оставил в ней записку о белорусских протестах, сообщает «Еврорадио».

Александр Фурман родился в Беларуси, но уже давно переехал в Израиль и стал гражданином той страны. 11 августа он вместе с женой шел по проспекту Независимости в Минске — и сфотографировал автобус, в котором были силовики. К нему сразу подбежали неизвестные в черном.

— Нас избили и бросили в автозак, продолжая наносить удары дубинками.

На просьбу позвонить в посольство Александру ответили руганью и антисемитскими шутками:

— Они сказали, что я не до конца прошел обрезание и надо мне его повторить, угрожали смертью.

Александра отвезли в Советское РУВД, где продержали 16 часов. Он стоял с поднятыми руками у того самого ограждения, где и сейчас держат задержанных после каждого марша.

Фото: «Еврорадио»

Между ногами и ограждением была натянута колючая проволока:

— Заставляли находиться в разных неудобных позах, после нескольких минут нахождения в которых немеет все тело. Когда кто-то пытался размяться, милиционеры замечали это и снова начинали нас избивать. Силовики говорили, что мы теперь будем ненавидеть коричневый цвет, и хохотали над своим искрометным юмором, — рассказывает Александр.

Позже он узнал, что силовики между собой называют это ограждение «Стеной Плача».

Из Советского РУВД Александр попал в жодинский изолятор:

— Грузили, как в поездах на Освенцим, — штабелями. Я лежал на других людях, которые теряли сознание. Когда кто-нибудь жаловался, его били дубинками.

Через трое суток Фрумана отпустили. Без паспорта и протокола:

— Они утверждали, что потеряли мой паспорт и протокол, и выпустили меня после 78 часов задержания.

Когда Александр вернулся в Израиль, он сходил к настоящей Стене Плача в Иерусалиме. Где оставил записку с надписью: «Господи, сделай Лукашенко то, что его каратели сделали со мной».

Фото: «Еврорадио»

13 ноября Александр Фруман подал заявление с просьбой расследовать насилие в отношении себя в израильскую полицию. Он надеется, что белорусских силовиков будут преследовать за совершенные поступки на основании норм универсальной юрисдикции.

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