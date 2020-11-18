Максим Кац: Лукашенко будет сидеть в тюрьме остаток своей жизни 10 18.11.2020, 9:55

8,714

Максим Кац

Его окружению лучше вовремя покинуть тонущий корабль диктатуры.

Популярный в Беларуси российский блогер, политик и общественный деятель Максим Кац рассказал «Радыё Свабода» о том, чего достигли белорусы за 100 дней мирного протеста и какая судьба ждет Лукашенко.

«Произошла полная делегитимизация Лукашенко»

- Вы всегда с большим вдохновением говорите о мирных протестах в Беларуси. С вашей точки зрения, чего достигли белорусы за 100 дней?

- Глобальных изменений в жизни страны. До этих выборов Лукашенко считался самым устойчивым диктатором на постсоветском пространстве, там, где еще остались диктаторы. Все знали, что говоришь «Беларусь» — и имеешь в виду Лукашенко, что никаких протестов в Беларуси быть не может. Когда обсуждалась возможность протестов в России и в Беларуси, то говорили, что в России еще более-менее, а белорусы очень спокойные, никогда протестовать не будут, максимум могут похлопать в ладоши и разойтись.

Теперь, если посмотреть на Лукашенко, то он находится в совершенно ином статусе. Его легитимность не то что сомнительная, ее вообще нет. Нет никого в Беларуси или за ее пределами, кто наблюдает за ситуацией, кто видит в нем реального руководителя страны. За исключением тех, кто от него непосредственно зависит и уже испачкан в этой истории — силовиков, которые пока не перешли на сторону протеста.

Самые базовые сторонники любых режимов — пенсионеры, пожилые люди — уже ходят на митинги, в понедельник состоялся большой марш пенсионеров. Это необычно, чтобы пенсионеры ходили на протестные митинги. Бюджетники, люди, доходы которых полностью зависят от государства, бастуют или выступают против. Медики протестуют все. Даже из изолятора на Окрестина звонили в больницу и просили прислать наконец медиков, которые не будут симпатизировать протестующим. Произошла полная делегитимизация Лукашенко. Он полностью потерял основы для своей власти и держится исключительно в качестве оккупационной администрации.

- Андрей Макаревич несколько дней назад в очередной раз выразил поддержку белорусам, он поучаствовал в проекте «Жыве Беларусь», где сказал: «Вы уже победили, только пока это не так заметно. Я с вами». Когда эта победа станет очень заметной?

- Когда Лукашенко уйдет. Сколько можно держаться оккупационной администрации без действующей экономики и хоть какой-то поддержки граждан без возможности вести дела с любыми соседями? С западными — совершенно невозможно, а с Россией невозможно, так как нет никаких инструментов для торга, которые обычно у него были, и он полностью зависит от Путина сейчас.

Сколько можно держаться? Это зависит от активности белорусов. Если активность утихнет и белорусы решат прерваться, не ходить больше на митинги и не протестовать, то это будет дольше — несколько месяцев, возможно, даже год.

А если белорусы не прекратят протест, продолжат ходить, несмотря на противодействие, то это будет намного быстрее. Мирные марши — это политический язык. Когда они происходят, все, включая окружение Лукашенко, все элиты видят, что он не контролирует ситуацию.

«Сейчас все рассуждают, когда им покинуть корабль»

- Как вы думаете, белорусские «люди в черном» смотрят Каца?

- Думаю, что да. Мне рассказывали, что смотрят элиты, люди в окружении Лукашенко. Думаю, что смотрят и они тоже. По крайней мере, их руководство точно смотрит, думаю. Я постоянно обращаюсь к людям, которые находятся не на высших эшелонах, а на средних. Понятно, что сейчас все рассуждают, когда им покинут корабль. Думаю, что ни у кого нет сомнений, что лукашенковский корабль утонет. Если спросить самого лояльного к Лукашенко человека, что будет на горизонте следующие три года, никто не спрогнозирует, что все останется как есть и режим останется на таких же позициях, как сейчас. Вопрос в том, когда им покидать корабль. Они думают, что если покинуть корабль раньше, то их уволят, посадят или что-то такое. Если они покинут корабль с опозданием, то их будут судить как уже участников тех событий.

Могу только сказать всем, что покидать корабль нужно как можно быстрее. Оставлять его можно громко, как недавно это сделал посол Беларуси в Аргентине. Это был красивый жест, и очевидно, что в новой Беларуси, которая будет скоро, этот человек, как и бывший посол в Словакии, как и бывший министр культуры Латушко, займут важные роли и позиции. Ибо они были первыми и ушли, захлопнув дверью. Но даже если страшно брякнуть дверью и есть другие сдерживающие факторы, то можно хотя бы тихо саботировать, заболеть. Скоро все будет меняться. В России наши элиты могут рассуждать, что путинизм может еще продержаться 10 лет, но, возможно, произойдет какой-то транзит, в результате которого к власти придут люди, которые будут сдерживать существующую систему. В Беларуси это невозможно точно. Режим перешел большое количество красных линий, которые неприемлемы для общества. Очевидно, что ни один человек из окружения Лукашенко не сможет быть в руководстве страны в ближайшее время. Через год — точно. А что такое год? Кому-то сейчас 50 лет, а будет 51 год, жить еще очень долго, и нужно будет как-то существовать в новой Беларуси всем этим людям. И им стоит об этом подумать сейчас.

«Если это застанет его в Беларуси, то будет сидеть в тюрьме остаток своей жизни»

- Каким вам видится будущее Лукашенко в той новой Беларуси, о которой и вы, и очень многие говорят сейчас?

- Он будет возле Януковича. Будут играть в карты здесь, у нас в Барвихе. Будет деревня для диктаторов-беженцев. Не думаю, что у него есть другое будущее, кроме как жить в России. Не знаю, правда, насколько его здесь примут, так как он специфический для российских элит персонаж, но, возможно, в рамках общей канвы сохранения автократов и каких-то им гарантий, и примут. А может и нет. Если это застанет его в Беларуси, то будет сидеть в тюрьме остаток своей жизни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».