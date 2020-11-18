Свободных мест нет: минчанина выгнали с Окрестина и сказали прийти «досиживать» потом

Свободных мест нет: минчанина выгнали с Окрестина и сказали прийти «досиживать» потом5
- 18.11.2020, 15:42
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В пятиместную камеру бросили 11 человек.
Александра задержали 15 ноября на «площади Перемен» и избили в автозаке: вывихнули челюсть, оставили синяки на ногах и заду. Потом его отвезли в Советское РУВД, где продержали на улице около 10 часов. А затем привезли на Окрестина, пишет «Наша нива».
В пятиместную камеру бросили 11 человек; к счастью, среди них оказался медик, который смог вправить челюсть.
В понедельник был суд: Александру дали 15 суток ареста. Его вернули на Окрестина, но уже во вторник внезапно вызвали с вещами на выход.
— Неожиданно меня просто фактически выгнали за стены изолятора. Никак не объяснили, просто сказали, что позвонят и скажут, когда надо приходить отбывать арест. Скорее всего, в конце недели. Я считаю, там просто нет мест.