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Свободных мест нет: минчанина выгнали с Окрестина и сказали прийти «досиживать» потом

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  • 18.11.2020, 15:42
  • 3,829
Свободных мест нет: минчанина выгнали с Окрестина и сказали прийти «досиживать» потом
Фото: «Радыё Свабода»

В пятиместную камеру бросили 11 человек.

Александра задержали 15 ноября на «площади Перемен» и избили в автозаке: вывихнули челюсть, оставили синяки на ногах и заду. Потом его отвезли в Советское РУВД, где продержали на улице около 10 часов. А затем привезли на Окрестина, пишет «Наша нива».

В пятиместную камеру бросили 11 человек; к счастью, среди них оказался медик, который смог вправить челюсть.

В понедельник был суд: Александру дали 15 суток ареста. Его вернули на Окрестина, но уже во вторник внезапно вызвали с вещами на выход.

— Неожиданно меня просто фактически выгнали за стены изолятора. Никак не объяснили, просто сказали, что позвонят и скажут, когда надо приходить отбывать арест. Скорее всего, в конце недели. Я считаю, там просто нет мест.

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