Из минского театра уволились 15 человек 19.11.2020, 21:20

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Изображение tut.by предоставлено актерами театра

Актеры написали заявления об уходе по собственному желанию.

Минский городской суд удовлетворил иск Нового драматического театра к своим актерам и сотрудникам (всего 15 человек) и признал их забастовку незаконной. После этого они написали заявления об уходе по собственному желанию, которые были подписаны директором, передает tut.by.

Какова позиция сотрудников?

Предысторию этой ситуации труппа описывает так:

— Яшчэ напрыканцы жніўня мы заклікалі кіраўніцтва абмеркаваць падзеі ў краіне. Нам адказалі, што тэатр па-за палітыкай і ўмешвацца ў сітуацыю не збіраецца. Рэпертуар мы не змяняем і забаўляльныя спектаклі працягваем граць як ігралі. У канцы верасня быў яшчэ адзін сход, дзе нам ясна патлумачылі, што кожны, каму не падабаецца, вольны сысці ў любы момант: «Ніхто нікога не трымае».

27 октября в театре прошло собрание.

— Мы написали письмо и передали его директору театра Василию Мартецкому. В письме содержалась информация, что мы присоединяемся к общенациональной забастовке, — объяснял актер Андрей Бибиков.

Письмо подписали 12 человек: девять актеров (всего в труппе более двух десятков человек) и три сотрудника театра. Подписанты требовали прекратить насилие, выпустить политзаключенных, признать прошедшие президентские выборы недействительными и назначить новые выборы.

Также было написано и второе письмо, которое подписали 14 человек (11 актеров и три сотрудника театра). Откуда возникла цифра 15? Дело в том, что один из подписантов второго письма не подписал первое.

Авторы второго письма заявили о том, что не будут работать, пока не будут изолированы работники театра, которые являются контактами первого уровня, не будет введена безопасная рассадка зрителей, работники и зрители не будут обеспечены масками и антисептиками. Они требовали ввести в театре карантин.

Как ранее комментировал эту ситуацию Андрей Бибиков, он и его коллеги беспокоятся об эпидемиологическом состоянии театра.

— Когда была первая волна, говорили, что мы должны зарабатывать деньги. Сейчас — тоже. Но какие-то нормы дистанции не соблюдаются, репетиции как были, так и происходят.

Актеры, подписавшие письмо, отказались выйти на сцену в спектакле «Бонусный сеанс психоанализа», который должен был состояться 27 октября. Этот показ был отменен, на объявление карантина руководство театра не пошло и подало иск в суд.

Какова позиция театра?

Обратившись в суд, театр просил признать забастовку незаконной, «ссылаясь на нарушение сроков, процедуры и требований проведения забастовки, предусмотренных нормами действующего законодательства» (цитата по решению суда, копия которого есть в распоряжении редакции).

На суде, который состоялся 18 ноября, представитель театра остался при этой же позиции.

— Требования <…> носят политический характер, в связи с чем их рассмотрение в рамках коллективного трудового спора законом не предусмотрено.

Требования, которые содержались во втором письме, представитель театра также посчитал необоснованными, поскольку «в театре выполняются все мероприятия по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе COVID-19».

Сотрудники театра эти требования не признали. По их словам, их отказ от выполнения своих обязанностей не был забастовкой. Они реализовали свое право отказаться от выполнения работы в связи с тем, что наниматель не обеспечил безопасные условия труда.

Какое решение принял суд?

Требования, изложенные в первом письме, суд не стал рассматривать. Причина: они «носят политический характер, они не подлежат правовой оценке в рамках настоящего спора».

Что касается второго письма, то суд сослался на Трудовой кодекс. В нем указано, что решение о проведении забастовки принимается тайным голосованием. Для этого необходимы голоса не менее 2/3 присутствующих. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют более половины работников.

В Новом драматическом театре работает 97 человек. В собрании участвовало не более 18, решение принималось во время открытого обсуждения. Поэтому суд посчитал собрание неправомочным, а забастовку незаконной.

Сотрудники и актеры Нового драматического театра апеллировали к тому, что прекратили работу из-за того, что в театре из-за коронавируса отсутствовали условия для работы (об этом они писали во втором письме). Но суд посчитал, что эти требования были выдвинуты для того, чтобы отправить театр на карантин, а сами работники могли присоединиться к забастовке. Также суд постановил, что руководство театра обеспечивало необходимые меры по профилактике и снижению распространения инфекционных заболеваний.

В итоге забастовка была признана незаконной. Все 15 человек были вынуждены возместить госпошлину — каждый по 5,40 рубля.

Что произошло после суда?

Как рассказал сотрудник театра Данила Гончаров, все 15 человек написали заявление об уходе по собственному желанию, которые были подписаны.

— Мы очень сдружились между собой за этот месяц, — говорит нам Данила. — Хотели бы сохранить наш коллектив. Воскресить спектакли театра драмы «Дзе-Я?», участвовать в читках и работать самостоятельно.

— Перед тем как мы объявили забастовку, в театре при полном зале показывался спектакль. Ни о какой рассадке зрителей речи не велось. По нормам, в каждой гримерке должны находиться антисептики, но, по моей информации, на весь театр куплен всего один дозатор и два литра антисептика и т.д.

Но обжаловать решение суда актеры и сотрудники театра не планируют.

Чем известен Новый драматический театр?

Новый драматический театр Минска ведет свою историю от театра-студии «Дзе-Я?», возникшего в 1987 году. В то время в Минске наблюдался активный подъем студийного движения, существовало около 20 театров-студий — небольших творческих коллективов, независимых от государства и действующих по принципу самоокупаемости.

По различным причинам (в основном — по финансовым) все они прекратили своё существование в 1990-е годы. Сохранился только театр «Дзе-Я?», который не только выжил в трудные годы, но и обрел статус государственного городского театра Минска в 1992 году.

Это единственный государственный коллектив, который работает не в центре Минска, а в одном из районов — на улице Лизы Чайкиной недалеко от метро «Автозаводская».

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