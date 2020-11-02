Цена барреля Brent опустилась ниже $37 из-за нового локдауна в Европе 2.11.2020, 10:24

Спрос на нефть падает.

Цены нефти марки Brent опустилась ниже $37 за баррель на фоне локдауна в Европе. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет The Insider.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 8:29 по Москве в понедельник составила $36,74 за баррель, что на 3,16% ниже цены закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в декабре к этому времени составила $34,54 за баррель, что на 3,49% ниже уровня предыдущей сессии.

В октябре нефть WTI подешевела на 11%, это максимальный показатель с марта. Brent потеряла в цене 8,5%.

Падение нефтяных цен объясняется обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии. Кроме того, о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели объявили власти Великобритании.

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