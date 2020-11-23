В Литву по гуманитарным причинам разрешили въехать более 600 белорусам 2 23.11.2020, 15:05

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Более 200 человек уже находятся в балтийской стране.

В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 653 белорусским гражданам, сообщает delfi.lt. Это исключение используется с 11 сентября. Из этих лиц 246 уже в Литве, 53 попросили убежища.

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, политическим обстоятельствам или другим угрозам. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

«Протесты в Беларуси не успокаиваются уже четыре месяца, все больше людей хотят прибыть в Литву, и растет количество просящих убежища. Мы постоянно обеспечиваем слаженный процесс выдачи разрешений с тем, чтобы у людей не было препятствий прибыть туда, где они чувствуют себя в большей безопасности», — отметила временный министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.

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