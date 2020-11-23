Латвийская федерация хоккея: Участие Баскова в репрессиях является прямой угрозой репутации для хоккея, как вида спорта 9 23.11.2020, 22:09

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фото: tut.by

Латвийская федерация хоккея 23 ноября отправила письмо в Федерацию хоккея Беларуси.

В частности, они упомянули о деятельности председателя ФХБ Дмитрия Баскова. Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на Sportacentrs.

«С тех пор как на ежегодном Конгрессе ИИХФ в 2017 году было принято решение о проведении чемпионата мира — 2021 по хоккею ИИХФ в Минске и Риге, Федерация хоккея Латвии, ответственная за организацию турнира в Латвии, свою деятельность и публичные выступления ориентировала исключительно на то, чтобы как можно лучше подготовиться к достойному проведению этого турнира.

В процессе подготовки к проведению чемпионата мира — 2021 по хоккею ИИХФ в Минске и Риге, начиная с августа этого года, мы были вынуждены столкнуться с ситуацией, вызванной событиями в Беларуси, которые, не считая всех трудностей и вызовов, связанных с пандемией COVID-19, препятствуют успешной работе нашего оргкомитета. Но даже несмотря на упомянутые сложности, в течение последних трех месяцев Федерация хоккея Латвии наглядно продемонстрировала свою позицию и готовность к дружеским и деловым отношениям, что позволило продолжить конструктивное сотрудничество с коллегами из Федерации хоккея Республики Беларусь.

К сожалению, события последних недель уже не косвенно, а напрямую связаны с вами — нашим партнером, Федерацией хоккея Республики Беларусь и ее руководством. Мы не можем игнорировать информацию и материалы, предоставленные средствами массовой информации, а также недостаточные заявления с вашей стороны о сложившейся ситуации.

Мы считаем, что вышеупомянутые события бросают тень не только на репутацию Федерации хоккея Республики Беларусь, но и являются прямой угрозой репутации для хоккея как вида спорта.

Для Федерации хоккея Латвии важны такие основополагающие этические и моральные ценности, как честность, взаимоуважение, профессиональная этика, а также ответственность перед членами Федерации хоккея Латвии, спонсорами и обществом в целом. Членами Федерации хоккея Латвии являются хоккейные клубы, ледовые арены, спортивные организации, в которых навыки владения клюшкой получают не только профессиональные спортсмены, но, что немаловажно, дети и молодежь — будущее поколение хоккеистов. Хотим заметить, что одной из главных декларированных нами ценностей является здоровье и жизнь человека.

15 февраля 2019 года был заключен договор о совместной организации и проведении чемпионата мира — 2021 по хоккею ИИХФ в Минске и Риге. Но несмотря на то, что, как ранее уже упоминалось, взаимодействие обеих федераций в вопросах организации чемпионата было успешным, последние события в Беларуси создают как прямые, так и косвенные препятствия в продолжении сотрудничества и полноценном исполнении обязательств, оговоренных в договоре, которые в предельно кратчайшие сроки необходимо предотвратить.

Данный договор обязует обе стороны соблюдать все законы, правила и требования ИИХФ, имеющие законную силу. В связи с этим однозначным и обязующим обе стороны признается разработанный ИИХФ Кодекс Поведения (Code of Conduct), применяемый к любому действию, являющемуся противозаконным, аморальным или неэтичным.

Предоставленная СМИ информация и материалы о возможном участии председателя Федерации хоккея Республики Беларусь Баскова Дмитрия Юрьевича в репрессиях против мирных жителей Беларуси определенно не соответствует общепринятым принципам этики и морали и, соответственно, не может быть приемлемым или оправданным. За такое поведение, вне зависимости правовой оценки соответствия законодательству Республики Беларусь, согласно Кодексу Поведения ИИХФ (Code of Conduct), лицо, совершившее подобный проступок, привлекается к дисциплинарной ответственности.

Несмотря на то, что мы полностью осознаем тот факт, что, согласно правилам Кодекса Поведения (Code of Conduct), предусмотрена индивидуальная ответственность, и то, что Федерация хоккея Республики Беларусь не может нести ответственность за действия, совершенные Басковым Дмитрием Юрьевичем, мы не можем не признавать того, что ранее упомянутые факты негативно влияют как на ИИХФ, федерации Беларуси и Латвии, так и на международный престиж хоккея в целом.

Опираясь на все вышесказанное, данным письмом мы обращаемся к вам с просьбой предоставить нам разъяснение упомянутых инцидентов и тревожной информации, которая непосредственно связана с участием руководства Федерации хоккея Республики Беларусь. Мы хотели бы знать, каким образом наши белорусские коллеги планируют вернуть прежние доверительные и деловые отношения, а также защитить репутацию хоккея как представляемого нами вида спорта», — говорится в письме Латвийской федерации хоккея.

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