Медики назвали популярный продукт, способный уберечь легкие от COVID-19

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- 24.11.2020, 12:21
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Его нужно включить в рацион в период пандемии.
Также для защиты организма от ковида ученые рекомендовали употреблять больше жирной рыбы и оливкового масла.
В период пандемии обязательно нужно включать в свой рацион яйца. Белок участвует в построении иммуноглобулинов, которые помогают противостоять инфекциям, пишет cursorinfo.co.il.
Как пояснили ученые, желток яйца также полезен. Микроэлементы, входящие в состав желтка, поддерживают местный иммунитет и обеспечивают организм кислородом.
Яйца, как и другие продуты, богатые животными жирами, нельзя исключать из рациона в период пандемии.
Дело в том, что отсутствие жиров в рационе ведёт к клеточной гипоксии, ведь иммунные клетки состоят именно из жиров.
К тому же яйца богаты витаминами A и E, которые стимулируют выработку иммунной системой натуральных «клеток-киллеров» и обладают мощным антиоксидантным свойством.
Также для защиты организма от ковида ученые рекомендовали употреблять больше жирной рыбы и оливкового масла.