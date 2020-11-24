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Медики назвали популярный продукт, способный уберечь легкие от COVID-19

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  • 24.11.2020, 12:21
  • 8,777
Медики назвали популярный продукт, способный уберечь легкие от COVID-19

Его нужно включить в рацион в период пандемии.

Также для защиты организма от ковида ученые рекомендовали употреблять больше жирной рыбы и оливкового масла.

В период пандемии обязательно нужно включать в свой рацион яйца. Белок участвует в построении иммуноглобулинов, которые помогают противостоять инфекциям, пишет cursorinfo.co.il.

Как пояснили ученые, желток яйца также полезен. Микроэлементы, входящие в состав желтка, поддерживают местный иммунитет и обеспечивают организм кислородом.

Яйца, как и другие продуты, богатые животными жирами, нельзя исключать из рациона в период пандемии.

Дело в том, что отсутствие жиров в рационе ведёт к клеточной гипоксии, ведь иммунные клетки состоят именно из жиров.

К тому же яйца богаты витаминами A и E, которые стимулируют выработку иммунной системой натуральных «клеток-киллеров» и обладают мощным антиоксидантным свойством.

Также для защиты организма от ковида ученые рекомендовали употреблять больше жирной рыбы и оливкового масла.

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