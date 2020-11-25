В Беларуси задержан журналист Игорь Ильяш, муж Екатерины Андреевой 4 25.11.2020, 8:33

3,698

Игорь Ильяш

В квартире родственники нашли протокол изъятия компьютера, телефона и других вещей.

24 ноября перестал выходить на связь журналист Игорь Ильяш, муж задержанной по уголовному делу журналистки Екатерины Андреевой, сообщает «Белсат».

Телефоны журналиста недоступны. В квартире Игоря брат нашел протокол изъятия компьютера, телефона и других вещей. На копии протокола не видно ни имен, ни по какой причине забрали личные вещи журналиста.

Вчера вечером Игорь должен был прийти на встречу, но не появился. Его телефоны выключены. Коллеги приехали к его дому – там никого нет, свет не горит.

15 ноября по месту регистрации Ильяша силовики также провели обыск.

Жену Игоря Ильяша, Екатерину Андрееву, задержали 15 ноября за стрим на площади Перемен. Ей предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК).

24 ноября Екатерину Андрееву правозащитники признали политзаключенной.

В 23:55 брат журналиста сообщил редакции «Белсата», что Игорь Ильяш содержится в ИВС на Окрестина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».