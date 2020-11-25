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Мать «феноменально похожей» на Путина девушки стала миллиардером

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  • 25.11.2020, 18:39
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Мать «феноменально похожей» на Путина девушки стала миллиардером
фото: aleksei nikolsky/kremlin (ap)

Она стала стала совладельцем банка друга президента РФ.

Старая знакомая президента России Владимира Путина Светлана Кривоногих владеет долей в банке "Россия", основным акционером которого является друг президента. Кроме того, ей принадлежит горнолыжный курорт, где в 2013 году проходила свадьба Катерины Путиной, и культурный центр в центре Санкт-Петербурга. В 2003 году Кривоногих родила девочку, "феноменально похожую" на Путина. Об этом пишет в своём расследовании издание "Проект".

По данным "Проекта", Кривоногих познакомилась с Путиным в конце 1990-х. Тогда же она переехала из коммунальной квартиры, а вскоре устроилась в банк "Россия". Он принадлежит старому другу Путина — Юрию Ковальчуку. К 2007 году Кривоногих стала совладельцем банка, получив 3,6 процента его акций. По состоянию на начало 2019 года её долю в организации можно было оценить в 800 миллионов рублей.

Кривоногих также принадлежит горнолыжный курорт "Игора", расположенный в 40 километрах от дачного кооператива "Озеро", учреждённого Путиным и его друзьями в середине девяностых годов. Путин катался на курорте и был на его открытии. Там в 2013-м праздновала свадьбу его дочь Катерина Тихонова. 25 процентов курорта принадлежит Ковальчуку с супругой, хотя именно принадлежащий ему банк был ключевым инвестором курорта, отмечает "Проект".

Всё имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих, обнаруженные журналистами, можно оценить в 7,7 миллиарда рублей, или примерно 100 миллионов долларов. При этом расследователи нашли связи её активов с другом Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным, ректором Горного университета Владимиром Литвиненко, где президент защищал диссертацию, и старым знакомым Путина Олегом Рудновым.

Знакомые Путина из девяностых отказались говорить с "Проектом" о Кривоногих. Причиной такой таинственности может быть её дочь Елизавета, уверены авторы расследования. Она родилась в 2003 году, когда Путин начинал подготовку к первым в своей карьере перевыборам. В копиях документов, с которыми ознакомился "Проект", отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только её отчество — Владимировна.

Судя по портретным снимкам, которые есть в распоряжении издания, Елизавета Владимировна феноменально похожа на президента России. Проведенный компьютерный анализ показал, что сходство Путина и фотографий Кривоногих-младшей – 70,44 процента, а сходство выше 75 процентов означает, что на снимках – один и тот же человек. Фотографии несовершеннолетней девочки журналисты не приводят.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Проекту", что впервые слышит имя Кривоногих. Сама она не стала общаться с журналистами. В банке "Россия" на запрос не ответили.

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